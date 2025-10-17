Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

October 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 290 | 57m 46s

Friday on the News Hour, Ukraine's president visits the White House amid tensions over long-range missiles and discussions with Vladimir Putin. The disfigured, injured, and traumatized children and parents of Gaza begin the long road to recovery as the tenuous ceasefire holds. Plus, the Trump administration provides a $20 billion lifeline to Argentina's flailing economy.

Aired: 10/16/25 | Expires: 11/16/25
