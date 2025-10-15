Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

October 15, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 288 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, aid trucks enter Gaza as the tenuous Israel-Hamas ceasefire deal holds, and both Gazans and Israelis take stock of what they've lost. The Supreme Court hears a Louisiana redistricting case that challenges a key part of the Voting Rights Act. Plus, how students and teachers are faring in Arizona's school voucher program that could soon be adopted across the nation.

Aired: 10/14/25
