PBS News Hour

October 7, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 280 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, Israel marks two years since the Hamas terrorist attack as peace negotiations offer a glimmer of hope for ending the war in Gaza and bringing the remaining hostages home. Attorney General Pam Bondi pushes back against lawmakers who say she's politicized the Justice Department. Plus, a closer look at the complications and inherent risks of creating relationships with AI.

Aired: 10/06/25
