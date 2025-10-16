October 16, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Democratic and GOP strategists on the political fallout of the government shutdown
Federal workers describe how the shutdown is upending their jobs and daily lives
How students are faring in Arizona's voucher program that could be adopted nationwide
What the justices signaled in a Supreme Court case that could reshape electoral maps
News Wrap: Pakistan and Afghanistan agree to a 48-hour ceasefire after days of clashes
Palestinians return to ruins where homes once stood as Israel awaits remains of hostages
Why a billionaire mining executive is betting on green energy
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Freed Israeli hostages face long road to physical and mental recovery
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode