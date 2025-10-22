Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

October 22, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 295 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, President Trump sanctions Russia's two biggest oil companies after efforts to end the war in Ukraine falter. Pressure mounts to end the government shutdown as furloughed federal workers struggle to make ends meet and millions of Americans face a spike in health care costs. Plus, the mother of a teen mistakenly arrested by immigration agents speaks out.

Aired: 10/21/25
PBS News Hour
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
PBS News Hour
PBS News Hour
Why millions are facing a spike in health care costs
Why millions of Americans are facing a spike in health care costs
Clip: S2025 E295 | 5:43
PBS News Hour
PBS News Hour
Trump sanctions Russian oil companies as peace talks falter
Trump sanctions Russian oil companies as his efforts to end Ukraine war falter
Clip: S2025 E295 | 4:00
PBS News Hour
PBS News Hour
Nicholas Sparks co-authors new novel with M. Night Shyamalan
Nicholas Sparks teams up with M. Night Shyamalan to co-author supernatural love story
Clip: S2025 E295 | 8:03
PBS News Hour
PBS News Hour
Viral debates and their impact on our ability to disagree
The rise of viral debate videos and their impact on our ability to disagree
Clip: S2025 E295 | 9:54
PBS News Hour
PBS News Hour
AI content spreads confusion and misinformation, critics say
AI content supercharges confusion and spreads misleading information, critics warn
Clip: S2025 E295 | 5:58
PBS News Hour
PBS News Hour
Teen with disabilities mistakenly held in immigration raid
Mother speaks out after teen with disabilities mistakenly arrested in immigration raid
Clip: S2025 E295 | 7:48
PBS News Hour
PBS News Hour
U.S. ranchers push back on Trump's Argentina beef deal
'This is going to hurt us': U.S. ranchers push back on Trump’s Argentina beef deal
Clip: S2025 E295 | 5:32
PBS News Hour
PBS News Hour
News Wrap: East Wing undergoing renovation for ballroom
News Wrap: White House says entirety of East Wing undergoing renovation for ballroom
Clip: S2025 E295 | 4:21
PBS News Hour
PBS News Hour
Withdrawn Trump nominee reportedly said he has 'Nazi streak'
What to know about the withdrawn Trump nominee who reportedly said he has a 'Nazi streak'
Clip: S2025 E294 | 6:26
