PBS News Hour

February 17, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 38

Tuesday on the News Hour, how the Trump administration is not only changing recommendations for existing vaccines, but also creating barriers to developing new ones. Repeated Russian attacks on Ukrainian infrastructure leave millions to face cold temperatures without power. Plus, remembering civil rights leader Jesse Jackson, who spent decades advocating for the poor and confronting injustice.

Aired: 02/16/26
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 5:04
PBS News Hour
How Trump and Bondi have transformed the DOJ
How Trump and Bondi transformed the DOJ to push his agenda and challenge detractors
Clip: S2026 E38 | 5:04
Watch 6:59
PBS News Hour
Ukrainians face winter without heat after Russian attacks
Ukrainians face brutal cold without heat after Russian attacks on energy grid
Clip: S2026 E38 | 6:59
Watch 6:59
PBS News Hour
U.S. blocking new mRNA flu shot 'sends chills,' expert warns
U.S. rejection of new mRNA flu vaccine 'sends chills,' epidemiologist says
Clip: S2026 E38 | 6:59
Watch 7:09
PBS News Hour
News Wrap: U.S. says progress made in Iran nuclear talks
News Wrap: U.S. says progress made in indirect talks on Iran's nuclear program
Clip: S2026 E38 | 7:09
Watch 7:44
PBS News Hour
Namwali Serpell celebrates literary genius in 'On Morrison'
Namwali Serpell celebrates Toni Morrison's literary genius in 'On Morrison'
Clip: S2026 E38 | 7:44
Watch 6:42
PBS News Hour
FCC commissioner on 'equal time' after Colbert-CBS dispute
After Colbert says CBS blocked interview, FCC commissioner weighs in on 'equal time'
Clip: S2026 E38 | 6:42
Watch 5:17
PBS News Hour
Andrew Young reflects on partnership with Jesse Jackson
Andrew Young reflects on friendship and partnership with Jesse Jackson
Clip: S2026 E38 | 5:17
Watch 5:46
PBS News Hour
A look at Jesse Jackson's decades of civil rights advocacy
A look at Jesse Jackson's decades of civil rights advocacy
Clip: S2026 E38 | 5:46
Watch 4:13
PBS News Hour
News Wrap: Winter storm piling up snow in Sierra Nevada
News Wrap: Winter storm piling up snow in Sierra Nevada range
Clip: S2026 E37 | 4:13
