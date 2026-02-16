Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

February 16, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 37 | 57m 46s

February 16, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 02/15/26 | Expires: 03/18/26
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 3:45
PBS News Hour
DOJ gives its reasoning for redacting Epstein files
Khanna says 'stop protecting predators' as DOJ gives reasoning for redacting Epstein files
Clip: S2026 E37 | 3:45
Watch 3:40
PBS News Hour
Remembering Robert Duvall and his storied career
Remembering Robert Duvall and his storied career
Clip: S2026 E37 | 3:40
Watch 2:12
PBS News Hour
James Brown joins Amna Nawaz on ‘Settle In’
James Brown and Amna Nawaz discuss protest in sports on ‘Settle In’
Clip: S2026 E36 | 2:12
Watch 6:34
PBS News Hour
'Forgotten Souls' explores the missing Tuskegee Airmen
'Forgotten Souls' explores the legacy of the missing Tuskegee Airmen
Clip: S2026 E36 | 6:34
Watch 11:08
PBS News Hour
Brooks and Capehart on what's next as ICE leaves Minnesota
Brooks and Capehart on what's next as ICE leaves Minnesota
Clip: S2026 E36 | 11:08
Watch 6:43
PBS News Hour
After 3 years of war, Sudan faces worst humanitarian crisis
After 3 years of relentless war, Sudan faces world's worst humanitarian crisis
Clip: S2026 E36 | 6:43
Watch 8:28
PBS News Hour
Citizens detained by immigration agents describe treatment
U.S. citizens detained by immigration agents describe how they were treated
Clip: S2026 E36 | 8:28
Watch 6:52
PBS News Hour
News Wrap: Data shows inflation easing at start of year
News Wrap: Economic data shows inflation easing at start of year
Clip: S2026 E36 | 6:52
Watch 6:18
PBS News Hour
U.S. still a key ally for Europe, Finnish president says
World order in transition, but U.S. is still a key ally for Europe, Finnish president says
Clip: S2026 E36 | 6:18
Watch 57:46
PBS News Hour
February 13, 2026 - PBS News Hour full episode
February 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E36 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 12, 2026 - PBS News Hour full episode
February 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E35 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 11, 2026 - PBS News Hour full episode
February 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E34 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 10, 2026 - PBS News Hour full episode
February 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E33 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
February 9, 2026 - PBS News Hour full episode
February 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E32 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
February 6, 2026 - PBS News Hour full episode
February 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E31 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 5, 2026 - PBS News Hour full episode
February 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E30 | 57:46
Watch 56:44
PBS News Hour
February 4, 2026 - PBS News Hour full episode
February 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E29 | 56:44
Watch 57:46
PBS News Hour
February 3, 2026 - PBS News Hour full episode
February 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E28 | 57:46
Watch 56:44
PBS News Hour
February 2, 2026 - PBS News Hour full episode
February 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E27 | 56:44