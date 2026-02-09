Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

February 9, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 32 | 57m 46s

Monday on the News Hour, global fallout from the Epstein files widens as his accomplice pleads the Fifth before Congress. The surge of immigration enforcement in Minnesota leads many residents to forego vital health care for fear of being detained. Plus, a reporter who gained access to a Texas migrant detention facility details the experiences of children and families there.

Aired: 02/08/26 | Expires: 03/11/26
