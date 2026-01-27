Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

January 27, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 23 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, the Trump administration changes its leadership for immigration operations in Minnesota after public backlash from two deadly shootings. Taiwan fears that the American operation to oust Venezuela's leader might embolden China to invade. Plus, we hear from the whistleblower who said DOGE mishandled Social Security data, a claim the Justice Department now admits is true.

Aired: 01/26/26 | Expires: 02/26/26
