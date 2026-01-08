Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2026 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

January 8, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 8 | 57m 46s

January 8, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 01/07/26 | Expires: 02/07/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 7:47
PBS News Hour
Inside the real Pittsburgh hospital behind HBO's 'The Pitt'
Inside the real Pittsburgh hospital behind HBO's 'The Pitt'
Clip: S2026 E8 | 7:47
Watch 8:51
PBS News Hour
GOP Rep. Zinke questions Trump's plans for Venezuela
Rep. Zinke questions Venezuela’s future, says Monroe Doctrine a 'two-way street'
Clip: S2026 E8 | 8:51
Watch 7:18
PBS News Hour
Trump's foreign focus a distraction, Sen. Slotkin says
Trump focused on foreign affairs to distract from domestic challenges, Sen. Slotkin says
Clip: S2026 E8 | 7:18
Watch 6:06
PBS News Hour
Senate moves to restrict military action in Venezuela
Senate moves to restrict Trump from taking further military action against Venezuela
Clip: S2026 E8 | 6:06
Watch 4:41
PBS News Hour
Trump invites Colombia's leader to White House
In turnaround from earlier threats, Trump invites Colombia's leader to the White House
Clip: S2026 E8 | 4:41
Watch 4:42
PBS News Hour
News Wrap: Internet, phone service shut off in Iran
News Wrap: Internet and phone service shut off in Iran amid widening protests
Clip: S2026 E8 | 4:42
Watch 6:03
PBS News Hour
What federal guidelines say about agents using deadly force
What federal guidelines say about agents using deadly force
Clip: S2026 E8 | 6:03
Watch 6:20
PBS News Hour
Protesters push for accountability after ICE shooting
Minnesota leaders and protesters push for accountability after ICE shooting
Clip: S2026 E8 | 6:20
Watch 6:21
PBS News Hour
GOP's Bacon: 'Too much emphasis on oil' after Maduro removal
GOP Rep. Bacon says Trump placing 'too much emphasis on oil' after Maduro's removal
Clip: S2026 E7 | 6:21
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS News Hour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS News Hour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E365 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E363 | 57:46