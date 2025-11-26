November 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Trump says there's progress in U.S. effort to end Ukraine war
‘2000 Meters to Andriivka’ follows Ukrainians forced into combat in Russia’s invasion
Recycled lead used in U.S. auto batteries linked to poisoning in African communities
How artificial intelligence is reshaping college for students and professors
China 'cannot peacefully coexist with democracies,' says Taiwan's deputy foreign minister
Rising prices and government cutbacks leave food banks struggling nationwide
DOGE disassembled 'but the principles remain alive,' Trump administration says
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Ukraine and U.S. revise peace plan as origins questioned
