PBS News Hour

November 24, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 328 | 57m 46s

Monday on the News hour, a judge throws out the DOJ cases against former FBI Director James Comey and New York Attorney General Letitia James. Ukraine and European leaders work to revise a peace plan to end the war with Russia as the origins of the plan come under question. Plus, a look at immigration agents arresting migrants at their mandatory court check-ins.

Aired: 11/23/25 | Expires: 12/24/25
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 3:27
PBS News Hour
Remembering the life of reggae icon Jimmy Cliff
Clip: S2025 E328 | 3:27
Watch 10:12
PBS News Hour
Documentary explores industry built around school security
Clip: S2025 E328 | 10:12
Watch 6:35
PBS News Hour
How life is changing for trans Americans under Trump
Clip: S2025 E328 | 6:35
Watch 8:28
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on GOP struggle with health care
Clip: S2025 E328 | 8:28
Watch 6:50
PBS News Hour
ICE agents arresting migrants at mandatory court check-ins
Clip: S2025 E328 | 6:50
Watch 6:00
PBS News Hour
News Wrap: Pentagon investigating Kelly over video
Clip: S2025 E328 | 6:00
Watch 2:17
PBS News Hour
Scientists build 'time capsule' to predict climate future
Clip: S2025 E327 | 2:17
Watch 5:39
PBS News Hour
New film tells story of woman who survived Iran prison fire
Clip: S2025 E327 | 5:39
Watch 6:15
PBS News Hour
Federal agents escalate immigration crackdown tactics
Clip: S2025 E327 | 6:15
Watch 26:45
PBS News Hour
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E327 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E326 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E325 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E324 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E323 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E322 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E321 | 57:46
Watch 26:31
PBS News Hour
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E320 | 26:31
Watch 26:46
PBS News Hour
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E319 | 26:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E318 | 57:46