Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

November 20, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 324 | 57m 46s

November 20, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 11/19/25 | Expires: 12/20/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 5:17
PBS News Hour
Exhibition showcases work of fashion designer Andrew Gn
Exhibition showcases pioneering work of fashion designer Andrew Gn
Clip: S2025 E323 | 5:17
Watch 13:15
PBS News Hour
Teachers, parents weigh benefits and risks of AI in schools
Teachers and parents weigh benefits and risks of artificial intelligence in schools
Clip: S2025 E323 | 13:15
Watch 9:21
PBS News Hour
Bans on abortion pills give rise to underground networks
Underground networks for abortion pills appear as states limit access
Clip: S2025 E323 | 9:21
Watch 5:01
PBS News Hour
Poll reveals signs of hope for Democrats, red flags for GOP
New poll reveals signs of hope for Democrats and red flags for Republicans
Clip: S2025 E323 | 5:01
Watch 5:58
PBS News Hour
News Wrap: Russian attack kills at least 25 in Ukraine
News Wrap: Russian drone and missile attack kills at least 25 in Ukraine
Clip: S2025 E323 | 5:58
Watch 6:54
PBS News Hour
Trump, MBS unveil ventures on rare minerals and nuclear tech
Trump and MBS unveil U.S.-Saudi ventures on rare earth minerals and nuclear energy
Clip: S2025 E323 | 6:54
Watch 6:21
PBS News Hour
Comey seeks to have case dropped over handling of indictment
Comey seeks to have indictment dismissed over DOJ's handling of case
Clip: S2025 E323 | 6:21
Watch 57:46
PBS News Hour
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E323 | 57:46
Watch 5:36
PBS News Hour
Epstein survivors' lawyer: 'World will see who's involved'
'The world will see who's involved' and complicit, says attorney for Epstein survivors
Clip: S2025 E322 | 5:36
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E323 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E322 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E321 | 57:46
Watch 26:31
PBS News Hour
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E320 | 26:31
Watch 26:46
PBS News Hour
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E319 | 26:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E318 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E317 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E316 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E315 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E314 | 57:46