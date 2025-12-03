December 3, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
News Wrap: ICE plans operation targeting Somali immigrants in Minnesota
Witkoff and Kushner meet with Putin for latest talks to end Russia's war with Ukraine
Trump and Hegseth distance themselves from follow-on strike on suspected drug boat
These 5th grade journalists challenge perceptions of their city's schools
Alicia Keys and Swizz Beatz celebrate Black contemporary art in 'Giants' exhibition
More 4-year colleges offer 2-year degrees to reach new groups of students
'From Hell to Heaven': American describes teen son's release from Israeli jail
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Tamara Keith and Amy Walter on the political reaction to Trump's boat strikes
Latest Episodes
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode