PBS News Hour

December 3, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 337 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, the Pentagon's watchdog finds Pete Hegseth's infamous Signal chat put U.S. personnel at risk. As immigration crackdowns begin in new cities, we explore the expanded role Border Patrol agents are playing, far beyond the U.S.-Mexico border. Plus, Congress returns to Washington as Republicans confront issues that expose rifts within the party, including the Epstein files.

Aired: 12/02/25 | Expires: 01/02/26
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 5:48
PBS News Hour
Clip: S2025 E336 | 5:48
Watch 2:34
PBS News Hour
Clip: S2025 E336 | 2:34
Watch 4:43
PBS News Hour
Clip: S2025 E336 | 4:43
Watch 5:09
PBS News Hour
Clip: S2025 E336 | 5:09
Watch 9:30
PBS News Hour
Clip: S2025 E336 | 9:30
Watch 8:21
PBS News Hour
Clip: S2025 E336 | 8:21
Watch 8:57
PBS News Hour
Clip: S2025 E336 | 8:57
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E336 | 57:46
Watch 9:15
PBS News Hour
Clip: S2025 E335 | 9:15
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E336 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E335 | 57:46
Watch 24:09
PBS News Hour
Episode: S2025 E334 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
Episode: S2025 E333 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E332 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E331 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E330 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E329 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
Episode: S2025 E328 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
