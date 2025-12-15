Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

December 15, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 349 | 57m 46s

Monday on the News Hour, authorities renew their search for the Brown University shooter and Australian leaders vow to toughen gun laws after an attack at a Hanukkah festival. Hong Kong democracy activist Jimmy Lai is convicted in a case that's become a symbol of Beijing’s crackdown on dissent. Plus, how Trump's immigration crackdown is affecting people who spent years trying to become citizens.

Aired: 12/14/25 | Expires: 01/14/26
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 6:44
PBS News Hour
New book 'Dirtbag Billionaire' tells story of Patagonia's unconventional founder
New book ‘Dirtbag Billionaire’ tells story of Patagonia’s unconventional founder
Clip: S2025 E348 | 6:44
Watch 1:41
PBS News Hour
News Wrap: Zelenskyy meets with Witkoff and Kushner for talks to end war in Ukraine
News Wrap: Zelenskyy meets with Witkoff and Kushner for talks to end war in Ukraine
Clip: S2025 E348 | 1:41
Watch 6:25
PBS News Hour
Australia declares Bondi Beach shooting a terrorist attack amid spike in antisemitism
Australia declares Bondi Beach shooting a terrorist attack amid spike in antisemitism
Clip: S2025 E348 | 6:25
Watch 6:27
PBS News Hour
Providence community reels from deadly shooting and lockdown at Brown University
Providence community reels from deadly shooting and lockdown at Brown University
Clip: S2025 E348 | 6:27
Watch 2:12
PBS News Hour
Dog with prosthetic paws inspires Ukrainian veterans recovering from wounds of war
Dog with prosthetic paws inspires Ukrainian veterans recovering from wounds of war
Clip: S2025 E348 | 2:12
Watch 26:45
PBS News Hour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 10:49
PBS News Hour
Beverly and Dereck Joubert reflect on 40 years of African wildlife photography in new book
Beverly and Dereck Joubert reflect on 40 years of African wildlife photography in new book
Clip: S2025 E347 | 10:49
Watch 3:55
PBS News Hour
How tariffs on China are making the holiday season less merry for shoppers
How tariffs on China are making the holiday season less merry for shoppers
Clip: S2025 E347 | 3:55
Watch 6:05
PBS News Hour
Displaced Palestinians struggle with cold, malnutrition in Gaza months after ceasefire
Displaced Palestinians struggle with cold, malnutrition in Gaza months after ceasefire
Clip: S2025 E347 | 6:05
Watch 26:45
PBS News Hour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E346 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E345 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS News Hour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E342 | 56:45
Watch 24:09
PBS News Hour
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E341 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E340 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E339 | 57:46