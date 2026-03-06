Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region.

© 2026 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Washington Week

Washington Week with The Atlantic full episode, 3/6/26

Season 2026 Episode 10 | 26m 46s

It’s been a week since the United States and Israel went to war with Iran. The question for President Trump and Prime Minister Netanyahu remains: Why did they attack, and why now? Join moderator Jeffrey Goldberg, Peter Baker of The New York Times, Susan Glasser of The New Yorker, and Karim Sadjadpour and Nancy Youssef of The Atlantic to discuss this and more.

Aired: 03/05/26
Major funding for “Washington Week with The Atlantic” is provided by Consumer Cellular, Otsuka, Kaiser Permanente, the Yuen Foundation, and the Corporation for Public Broadcasting.
Extras
Watch 9:49
Washington Week
Trump’s allies under scrutiny for Epstein ties
Trump’s allies under scrutiny for Epstein ties
Clip: S2026 E9 | 9:49
Watch 10:56
Washington Week
DOJ faces pushback for withholding Epstein files on Trump
DOJ faces pushback for withholding Epstein files mentioning Trump
Clip: S2026 E9 | 10:56
Watch 24:10
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/27/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/27/26
Episode: S2026 E9 | 24:10
Watch 14:22
Washington Week
Can Trump reset the story of his second term?
Can Trump reset the story of his second term?
Clip: S2026 E8 | 14:22
Watch 9:50
Washington Week
Trump dealt major blow by Supreme Court
Trump dealt major blow by Supreme Court
Clip: S2026 E8 | 9:50
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 02/20/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 02/20/26
Episode: S2026 E8 | 26:46
Watch 11:55
Washington Week
How Stephen Miller reshaped the GOP's immigration policies
How Stephen Miller reshaped the GOP's immigration policies
Clip: S2026 E7 | 11:55
Watch 11:57
Washington Week
Stephen Miller’s rise to power in the Trump White House
Stephen Miller’s rise to power in the Trump White House
Clip: S2026 E7 | 11:57
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/13/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/13/26
Episode: S2026 E7 | 26:46
Watch 11:12
Washington Week
Tulsi Gabbard’s role in election security investigations
Tulsi Gabbard’s role in election security investigations
Clip: S2026 E6 | 11:12
Latest Episodes
All
  • All
  • Washington Week with The Atlantic Season 2026
  • Washington Week with The Atlantic Season 2025
  • Washington Week with The Atlantic Season 2024
  • Washington Week with The Atlantic Season 2023
  • Washington Week with The Atlantic Season 2022
  • Washington Week with The Atlantic Season 2021
  • Washington Week with The Atlantic Season 2020
  • Washington Week with The Atlantic Season 2019
  • Washington Week with The Atlantic Season 2018
  • Washington Week with The Atlantic Season 2017
  • Washington Week with The Atlantic Season 2016
  • Washington Week with The Atlantic Season 2015
  • Washington Week with The Atlantic Season 2014
  • Washington Week with The Atlantic Season 2013
  • Washington Week with The Atlantic Season 2012
  • Washington Week with The Atlantic Season 2011
  • Washington Week with The Atlantic Season 2010
  • Washington Week with The Atlantic Season 2008
  • Washington Week with The Atlantic Season 1994
  • Washington Week with The Atlantic Season 1992
  • Washington Week with The Atlantic Season 1987
  • Washington Week with The Atlantic Season 1981
  • Washington Week with The Atlantic Season 1973
  • Washington Week with The Atlantic Season 1972
Watch 24:10
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/27/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/27/26
Episode: S2026 E9 | 24:10
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 02/20/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 02/20/26
Episode: S2026 E8 | 26:46
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/13/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/13/26
Episode: S2026 E7 | 26:46
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/6/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 2/6/26
Episode: S2026 E6 | 26:46
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/30/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/30/26
Episode: S2026 E5 | 26:45
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/23/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/23/26
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/16/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/16/26
Episode: S2026 E3 | 26:46
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode,1/9/26
Washington Week with The Atlantic full episode,1/9/26
Episode: S2026 E2 | 26:46
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/2/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/2/26
Episode: S2026 E1 | 26:45
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/26/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/26/25
Episode: S2025 E52 | 26:45