Washington Week

Washington Week with The Atlantic full episode, 1/23/26

Season 2026 Episode 4 | 26m 45s

Last week, Denmark. This week, Canada. Why does Donald Trump go out of his way to embarrass allies? Is Trump bored of peace? He seems to be, at least when it comes to America’s traditional allies. Join moderator Jeffrey Goldberg, Peter Baker of The New York Times, Leigh Ann Caldwell of Puck, Stephen Hayes of The Dispatch and Idrees Kahloon of The Atlantic to discuss this and more.

Aired: 01/22/26
Major funding for "Washington Week with The Atlantic" is provided by Consumer Cellular, Otsuka, Kaiser Permanente, the Yuen Foundation, and the Corporation for Public Broadcasting.
Watch 2:32
Washington Week
Will Trump attack Iran in 2026?
Will Trump attack Iran in 2026?
Clip: S2026 E4 | 2:32
Watch 21:15
Washington Week
Trump alienates America’s allies
Trump alienates America’s allies
Clip: S2026 E4 | 21:15
Watch 10:22
Washington Week
How Trump ignores the guardrails of the presidency
How Trump ignores the guardrails of the presidency
Clip: S2026 E3 | 10:22
Watch 13:26
Washington Week
Trump's mixed messages and unpredictability on Iran
Trump's mixed messages and unpredictability on Iran
Clip: S2026 E3 | 13:26
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/16/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/16/26
Episode: S2026 E3 | 26:46
Watch 4:14
Washington Week
What is the goal of Trump's immigration crackdown?
What is the goal of Trump's aggressive immigration crackdown?
Clip: S2026 E2 | 4:14
Watch 19:32
Washington Week
Trump’s Greenland threats and imperialist ambitions
Trump’s Greenland threats and imperialist ambitions
Clip: S2026 E2 | 19:32
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode,1/9/26
Washington Week with The Atlantic full episode,1/9/26
Episode: S2026 E2 | 26:46
Watch 3:26
Washington Week
Will Trump go to war with Venezuela in 2026?
Will Trump go to war with Venezuela in 2026?
Clip: S2026 E1 | 3:26
Watch 20:14
Washington Week
Trump's national security strategy and how it may play out
Trump's new national security strategy and how it may play out in 2026
Clip: S2026 E1 | 20:14
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/16/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/16/26
Episode: S2026 E3 | 26:46
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode,1/9/26
Washington Week with The Atlantic full episode,1/9/26
Episode: S2026 E2 | 26:46
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/2/26
Washington Week with The Atlantic full episode, 1/2/26
Episode: S2026 E1 | 26:45
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/26/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/26/25
Episode: S2025 E52 | 26:45
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/19/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/19/25
Episode: S2025 E51 | 26:45
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/12/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/12/25
Episode: S2025 E50 | 26:46
Watch 24:09
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/4/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 12/4/25
Episode: S2025 E49 | 24:09
Watch 24:10
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/28/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/28/25
Episode: S2025 E48 | 24:10
Watch 26:46
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/21/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/21/25
Episode: S2025 E47 | 26:46
Watch 26:45
Washington Week
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/14/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/14/25
Episode: S2025 E46 | 26:45