Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2026 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

January 14, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 14 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, as the unrest continues in Iran, President Trump seems to tamp down his threats of military action. Disagreements remain after a meeting between the White House and officials from Denmark and Greenland, a territory Trump wants to control. Plus, more immigration raids and the ongoing fallout from the killing of a U.S. citizen by an ICE agent keep the Twin Cities on edge.

Aired: 01/13/26 | Expires: 02/13/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 6:59
PBS News Hour
News Wrap: Inflation mostly steady in December
News Wrap: Inflation mostly steady in December as prices rose 2.7% over previous year
Clip: S2026 E13 | 6:59
Watch 6:25
PBS News Hour
DOJ prosecutors resign over handling of ICE investigation
DOJ prosecutors resign in protest over handling of ICE shooting investigation
Clip: S2026 E13 | 6:25
Watch 7:21
PBS News Hour
Supreme Court hears landmark transgender athletes case
A look at the legal and political fight over trans athletes as cases reach Supreme Court
Clip: S2026 E13 | 7:21
Watch 4:27
PBS News Hour
Iran protesters face crackdown, Trump says help 'on its way'
Iran protesters face ruthless crackdown as Trump says help 'on its way'
Clip: S2026 E13 | 4:27
Watch 19:14
PBS News Hour
Survivors of alleged abuse by Army doctor demand change
'It's the whole system': Survivors of alleged abuse by Army doctor demand accountability
Clip: S2026 E13 | 19:14
Watch 7:26
PBS News Hour
How Denmark views Trump's threats to take over Greenland
How Denmark views Trump's threats to take over Greenland
Clip: S2026 E13 | 7:26
Watch 57:46
PBS News Hour
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E13 | 57:46
Watch 8:29
PBS News Hour
Trump administration using rhetoric linked to extremists
Trump administration's posts echo rhetoric linked to extremist groups
Clip: S2026 E12 | 8:29
Watch 5:42
PBS News Hour
Ex-prosecutor on Powell probe, Trump targeting opponents
Ex-prosecutor on DOJ’s Powell probe and Trump’s targeting of opponents
Clip: S2026 E12 | 5:42
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E13 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46
Watch 26:52
PBS News Hour
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E11 | 26:52
Watch 26:44
PBS News Hour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 56:44
PBS News Hour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44
Watch 57:46
PBS News Hour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS News Hour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS News Hour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45