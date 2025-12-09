Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

December 9, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 343 | 56m 45s

December 9, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/08/25 | Expires: 01/08/26
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 7:52
PBS News Hour
A man wrongfully detained by ICE discusses his experiences
A man wrongfully detained by ICE discusses his arrest and treatment in custody
Clip: S2025 E343 | 7:52
Watch 7:10
PBS News Hour
How parents and students are deciding what college to choose
How parents and students are deciding what college to choose in an ever-changing landscape
Clip: S2025 E343 | 7:10
Watch 8:03
PBS News Hour
Literary critics reveal their favorite books of 2025
Literary critics reveal their favorite books of 2025
Clip: S2025 E343 | 8:03
Watch 4:46
PBS News Hour
Republicans challenge limits on campaign donations
Republicans challenge limits on campaign donations in a case before the Supreme Court
Clip: S2025 E343 | 4:46
Watch 11:01
PBS News Hour
Marjorie Taylor Greene speaks out about President Trump
Marjorie Taylor Greene speaks out about President Trump as she prepares to leave Congress
Clip: S2025 E343 | 11:01
Watch 5:33
PBS News Hour
News Wrap: Motion to unseal Maxwell records approved
News Wrap: Federal judge approves motion to unseal records in Ghislane Maxwell probe
Clip: S2025 E343 | 5:33
Watch 6:18
PBS News Hour
U.S. plan to sell advanced AI chips to China raises concerns
U.S. plans to sell advanced AI chips to China amid economic and security concerns
Clip: S2025 E343 | 6:18
Watch 8:56
PBS News Hour
Why Native Americans are facing high rates of mental decline
Why Native Americans are facing high rates of mental decline
Clip: S2025 E342 | 8:56
Watch 5:52
PBS News Hour
Supreme Court considers Trump's power over federal agencies
Supreme Court hears arguments on Trump's power over independent agencies
Clip: S2025 E342 | 5:52
