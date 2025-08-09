Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 221 | 24m 09s

Saturday on PBS News Weekend, a new study highlights the growing health dangers of plastic pollution. As megafires become more common, an anthropologist gives a firsthand account of a historic season with the elite Los Padres Hotshots. History is made as a woman umpires a regular-season MLB game for the first time. Plus, scientists in South Africa make rhino horns radioactive to fight poaching.

Aired: 08/08/25 | Expires: 09/08/25
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 4:00
PBS News Hour
Israel decides to take Gaza City, sparking condemnation
Israel's government decides to take Gaza City, sparking condemnation and protests
Clip: S2025 E220 | 4:00
Watch 5:41
PBS News Hour
Gaza takeover won't end Hamas influence, Mideast expert says
Netanyahu's Gaza takeover won't end Hamas influence in the region, Mideast analyst says
Clip: S2025 E220 | 5:41
Watch 5:56
PBS News Hour
News Wrap: Thousands flee fire in mountains near LA
News Wrap: Thousands forced to flee Canyon Fire in mountains near LA
Clip: S2025 E220 | 5:56
Watch 6:38
PBS News Hour
Trump to meet with Putin for talks on ending Ukraine war
Trump will meet with Putin in Alaska for talks on ending Russia's war in Ukraine
Clip: S2025 E220 | 6:38
Watch 4:48
PBS News Hour
How Trump's census plan could reshape congressional maps
How Trump's census plan could reshape congressional maps
Clip: S2025 E220 | 4:48
Watch 6:31
PBS News Hour
Recent natural disasters highlight Trump's changes to FEMA
Federal response to recent disasters reveals impact of Trump's changes to FEMA
Clip: S2025 E220 | 6:31
Watch 8:24
PBS News Hour
Scientists face ecological, economic hurdles to save delta
Scientists face ecological and economic hurdles to save Mississippi River Delta
Clip: S2025 E220 | 8:24
Watch 10:03
PBS News Hour
Brooks and Capehart on Israel's plans to control Gaza
Brooks and Capehart on Israel's plans to exert more control over Gaza
Clip: S2025 E220 | 10:03
Watch 57:46
PBS News Hour
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E220 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E220 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E219 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E216 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E215 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E214 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E213 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E212 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E211 | 57:46