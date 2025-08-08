Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

August 8, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 220 | 57m 46s

Friday on the News Hour, Israel moves to take over Gaza City in the latest escalation of the war with Hamas. President Trump says he will meet with Russian President Putin soon, as a deadline for Russia to agree to a ceasefire with Ukraine passes. Plus, recent natural disasters highlight FEMA's changing role under the Trump administration.

Aired: 08/07/25 | Expires: 09/07/25
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 8:37
PBS News Hour
New book 'Joy Goddess' reveals A’Lelia Walker's influence
New book 'Joy Goddess' reveals how A’Lelia Walker helped shape the Harlem Renaissance
Clip: S2025 E219 | 8:37
Watch 6:03
PBS News Hour
A look at Trump's legal power as he threatens DC takeover
A look at Trump's legal authority over DC as he threatens federal takeover
Clip: S2025 E219 | 6:03
Watch 5:23
PBS News Hour
Medicaid reliance places Louisiana on frontlines of cuts
Louisiana’s high Medicaid reliance places state on frontlines of health care cuts
Clip: S2025 E219 | 5:23
Watch 7:00
PBS News Hour
News Wrap: Netanyahu aims to reoccupy all of Gaza militarily
News Wrap: Netanyahu says Israel aims to reoccupy all of Gaza militarily
Clip: S2025 E219 | 7:00
Watch 5:44
PBS News Hour
As tariffs kick in, economist flags recession warning signs
As Trump's tariffs kick in, economist breaks down inflation and recession warning signs
Clip: S2025 E219 | 5:44
Watch 4:03
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on intergenerational community
A Brief But Spectacular take on the power of intergenerational communities
Clip: S2025 E219 | 4:03
Watch 9:46
PBS News Hour
Mideast experts analyze risks as Israel considers occupation
Mideast experts analyze consequences as Israel considers full Gaza occupation
Clip: S2025 E219 | 9:46
Watch 5:55
PBS News Hour
GOP Rep. Lawler calls for redistricting battles to end
'Mutually assured destruction': GOP Rep. Lawler calls for redistricting battles to end
Clip: S2025 E219 | 5:55
Watch 57:46
PBS News Hour
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E219 | 57:46
Latest Episodes
Watch 57:46
PBS News Hour
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E219 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E216 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E215 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E214 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E213 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E212 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E211 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 29, 2025 - PBS News Hour full episode
July 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E210 | 57:46