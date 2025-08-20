Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

August 20, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 232 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, NATO leaders plan what role U.S. and European forces could play in the future defense of Ukraine. The American Academy of Pediatrics releases new vaccine recommendations that diverge from CDC guidelines. Plus, the challenge of making Florida communities more resilient to climate change amid potential federal funding cuts.

Aired: 08/19/25 | Expires: 09/19/25
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 7:10
PBS News Hour
Scholar responds to Trump's efforts to reframe U.S. history
Clip: S2025 E232 | 7:10
Watch 5:55
PBS News Hour
Why the AAP is diverging from CDC vaccine guidelines
Clip: S2025 E232 | 5:55
Watch 6:29
PBS News Hour
How marijuana reclassification could impact users, research
Clip: S2025 E232 | 6:29
Watch 6:47
PBS News Hour
As vouchers expand, public districts fighting to hold on
Clip: S2025 E232 | 6:47
Watch 8:39
PBS News Hour
Florida’s climate tech sector faces uncertainty after cuts
Clip: S2025 E232 | 8:39
Watch 7:14
PBS News Hour
Russian propaganda finds support among U.S. religious right
Clip: S2025 E231 | 7:14
Watch 7:36
PBS News Hour
Climate and market factors drive beef prices to record highs
Clip: S2025 E231 | 7:36
Watch 8:49
PBS News Hour
A look at D.C. crime as Trump and city give competing claims
Clip: S2025 E231 | 8:49
Watch 8:12
PBS News Hour
Ukraine's former foreign minister warns Putin won't give up
Clip: S2025 E231 | 8:12
Watch 57:46
PBS News Hour
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E231 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E230 | 57:46
Watch 24:09
PBS News Hour
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E229 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E228 | 24:09
Watch 56:45
PBS News Hour
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E227 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
August 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E226 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E225 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E224 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E223 | 57:46
Watch 24:09
PBS News Hour
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E222 | 24:09