Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

August 14, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 226 | 57m 46s

August 14, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 08/13/25 | Expires: 09/13/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 8:33
PBS News Hour
What Trump, Putin hope to accomplish at summit in Alaska
What Trump and Putin are hoping to accomplish at summit in Alaska
Clip: S2025 E226 | 8:33
Watch 4:04
PBS News Hour
News Wrap: Israel approves new West Bank settlement
News Wrap: Israel approves controversial West Bank settlement
Clip: S2025 E226 | 4:04
Watch 6:36
PBS News Hour
Trump's D.C. takeover escalates with surge in arrests
Trump's D.C. takeover escalates with surge in arrests and homeless encampments cleared
Clip: S2025 E226 | 6:36
Watch 7:44
PBS News Hour
Baltic nations working to fortify border with Russia
How Baltic nations are working to fortify their border with Russia
Clip: S2025 E226 | 7:44
Watch 6:15
PBS News Hour
Texas Democrat urges GOP to end redistricting battle
'Stop the insanity': Texas Democrat urges GOP to end redistricting battle
Clip: S2025 E226 | 6:15
Watch 3:35
PBS News Hour
Smithsonian collects visitors' hopes for the next 50 years
Smithsonian exhibit collects visitors' hopes for the next 50 years
Clip: S2025 E226 | 3:35
Watch 8:17
PBS News Hour
Fight against TB stalls in Bangladesh as U.S. cuts aid
Fight against tuberculosis stalls in Bangladesh as U.S. cuts aid
Clip: S2025 E226 | 8:17
Watch 5:15
PBS News Hour
News Wrap: At least 25 people killed at Gaza aid sites
News Wrap: At least 25 people seeking help killed at Gaza aid sites
Clip: S2025 E225 | 5:15
Watch 7:57
PBS News Hour
Trump says Putin will face consequences if he won't end war
Ahead of summit, Trump says Russia will face consequences if Putin won't end Ukraine war
Clip: S2025 E225 | 7:57
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E225 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E224 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E223 | 57:46
Watch 24:09
PBS News Hour
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E222 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E221 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E220 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E219 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E216 | 57:46