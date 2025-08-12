Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

August 12, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 224 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, prices on some goods are beginning to tick up and the president's tariffs are a key factor. A new State Department report pulls back some of its criticisms of human rights violations around the world. Plus, the world's largest hunger crisis, Millions face famine and displacement amid the intensifying civil war in Sudan.

