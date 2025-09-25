Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

Made Here
Made Here

Teenagers spend a week making friends, rock climbing, and pondering the future.

Published September 25, 2025 at 5:00 AM EDT
New Hampshire teenagers in a rock climbing program

In this week's Made Here premiere, director Everett Ravens' recent film was made in the wilderness of North Conway, New Hampshire. Kismet focuses on a group of teenagers in a rock climbing program.

A young man in safety gear rappels down a cliff

They not only learned climbing techniques, but considered the potential of their future lives.

"Kismet" premieres on Vermont Public's PBS station at 8 p.m. on Thursday, September 25, and is available now on demand.

