Teenagers spend a week making friends, rock climbing, and pondering the future.
New Hampshire teenagers in a rock climbing program
In this week's Made Here premiere, director Everett Ravens' recent film was made in the wilderness of North Conway, New Hampshire. Kismet focuses on a group of teenagers in a rock climbing program.
They not only learned climbing techniques, but considered the potential of their future lives.
"Kismet" premieres on Vermont Public's PBS station at 8 p.m. on Thursday, September 25, and is available now on demand.