Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

October 31, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 304 | 57m 46s

October 31, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/30/25 | Expires: 11/30/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 6:13
PBS News Hour
News Wrap: Trump cuts number of refugees allowed into U.S.
News Wrap: Trump slashes number of refugees allowed into U.S.
Clip: S2025 E303 | 6:13
Watch 3:31
PBS News Hour
Caribbean nations hit by Hurricane Melissa begin recovery
Caribbean nations hit by Hurricane Melissa begin long road to recovery
Clip: S2025 E303 | 3:31
Watch 6:26
PBS News Hour
Trump-Xi agreement a 'fragile truce,' Pottinger says
Trump-Xi agreement a 'fragile truce,' former deputy national security advisor says
Clip: S2025 E303 | 6:26
Watch 6:29
PBS News Hour
Trump should block AI chips from China, ex-ambassador says
Trump should 'hold the line' and block AI chips from Chinese market, ex-ambassador says
Clip: S2025 E303 | 6:29
Watch 3:19
PBS News Hour
Trump and Xi agree to ease trade war, but tensions remain
Trump and Xi outline deal to ease U.S.-China trade war, but tensions remain
Clip: S2025 E303 | 3:19
Watch 7:10
PBS News Hour
How Virginia governor's race is microcosm of national issues
How the Virginia governor's race became a microcosm of national issues
Clip: S2025 E303 | 7:10
Watch 8:31
PBS News Hour
Warner slams White House for excluding Dems from briefing
Sen. Warner slams White House for excluding Dems from briefing on drug boat strikes
Clip: S2025 E303 | 8:31
Watch 2:23
PBS News Hour
Shutdown reaches 5th week with important deadlines looming
Government shutdown reaches 5th week with important deadlines looming
Clip: S2025 E303 | 2:23
Watch 7:34
PBS News Hour
Ben Folds on taking a stand for artistic freedom
Ben Folds on taking a stand for artistic freedom after Trump's Kennedy Center takeover
Clip: S2025 E303 | 7:34
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
October 30, 2025 - PBS News Hour full episode
October 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E303 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 29, 2025 - PBS News Hour full episode
October 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E302 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 28, 2025 - PBS News Hour full episode
October 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E301 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E300 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E299 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E298 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
October 24, 2025 - PBS News Hour full episode
October 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E297 | 57:46
Watch 56:42
PBS News Hour
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E296 | 56:42
Watch 57:46
PBS News Hour
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E295 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E294 | 57:46