Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

November 12, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 316 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, the House of Representatives returns to Washington to take up a bill that could end the longest government shutdown in history. President Trump faces fresh questions about his friendship with Jeffrey Epstein as newly released emails mention Trump multiple times. Plus, children from Gaza who suffered debilitating wounds of war receive treatment and a new life in the U.S.

Aired: 11/11/25 | Expires: 12/12/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 5:31
PBS News Hour
News Wrap: Kansas county to pay $3M for raid on newspaper
News Wrap: Kansas county to pay $3 million for police raid on newspaper
Clip: S2025 E315 | 5:31
Watch 4:31
PBS News Hour
Inside the deal to end the government shutdown
Breaking down the deal to reopen the government and what comes next
Clip: S2025 E315 | 4:31
Watch 8:42
PBS News Hour
Book explores Edmund Fitzgerald wreck and legend it inspired
'The Gales of November' explores the Edmund Fitzgerald tragedy and the legend it inspired
Clip: S2025 E315 | 8:42
Watch 7:13
PBS News Hour
BBC under scrutiny over edit of Trump's speech on Jan. 6
BBC under scrutiny over edit of Trump's speech on Jan. 6
Clip: S2025 E315 | 7:13
Watch 7:10
PBS News Hour
Trump floats tariff 'dividends,' but experts doubt the math
Trump floats tariff 'dividends' for Americans, but experts question the math
Clip: S2025 E315 | 7:10
Watch 8:55
PBS News Hour
How UCLA is navigating Trump's unprecedented demands
How UCLA is navigating unprecedented demands from the Trump administration
Clip: S2025 E315 | 8:55
Watch 8:31
PBS News Hour
Conservative judge resigns, calling Trump uniquely dangerous
Prominent conservative judge resigns, calling Trump 'uniquely dangerous'
Clip: S2025 E315 | 8:31
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E315 | 57:46
Watch 6:07
PBS News Hour
Bob Ross auction aims to fill public media funding gaps
Auction of Bob Ross paintings aims to fill funding gaps for public broadcasting
Clip: S2025 E314 | 6:07
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E315 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E314 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E313 | 26:45
Watch 26:44
PBS News Hour
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E312 | 26:44
Watch 56:41
PBS News Hour
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E311 | 56:41
Watch 57:46
PBS News Hour
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E310 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E309 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E308 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E307 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E306 | 26:45