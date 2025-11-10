Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

November 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 314 | 57m 46s

Monday on the News Hour, a group of Senate Democrats breaks with party leadership and makes a deal with Republicans to end the government shutdown. During a meeting with President Trump, Syria's leader announces his country is joining an anti-ISIS coalition. Plus, we speak with FDA Commissioner Marty Makary about the agency's decision to lift warnings on hormone replacement therapy for menopause.

Aired: 11/09/25 | Expires: 12/10/25
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 3:57
PBS News Hour
How the loss of USAID affects Indonesia's climate fight
How the loss of USAID funding affects Indonesia’s ability to fight climate change
Clip: S2025 E313 | 3:57
Watch 6:34
PBS News Hour
Why regulators want to ban a key ingredient in kratom drugs
Why regulators want to ban a key ingredient in kratom, a popular herbal supplement
Clip: S2025 E313 | 6:34
Watch 5:00
PBS News Hour
Study suggests risk of pediatric cancer from medical imaging
New study suggests link between medical imaging and pediatric cancer risk
Clip: S2025 E313 | 5:00
Watch 2:28
PBS News Hour
News Wrap: Senate works over weekend as shutdown continues
News Wrap: Senate works through weekend as shutdown enters 40th day
Clip: S2025 E313 | 2:28
Watch 5:33
PBS News Hour
UNICEF: Children face 'horrific violence' in Sudan crisis
Children exposed to ‘horrific violence’ in Sudan’s civil war, UNICEF says
Clip: S2025 E313 | 5:33
Watch 26:45
PBS News Hour
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E313 | 26:45
Watch 6:50
PBS News Hour
What the 'bird theory' test may reveal about relationships
What the ‘bird theory’ test may reveal about your relationship
Clip: S2025 E312 | 6:50
Watch 6:44
PBS News Hour
Rural U.S. hospitals compete for billions in federal funding
Struggling rural hospitals compete for billions of dollars in federal funding
Clip: S2025 E312 | 6:44
Watch 3:09
PBS News Hour
News Wrap: UPS, FedEx ground MD-11 planes after deadly crash
News Wrap: UPS and FedEx ground MD-11 cargo planes after deadly crash
Clip: S2025 E312 | 3:09
Watch 26:45
PBS News Hour
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E313 | 26:45
Watch 26:44
PBS News Hour
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E312 | 26:44
Watch 56:41
PBS News Hour
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E311 | 56:41
Watch 57:46
PBS News Hour
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E310 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E309 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E308 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E307 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E306 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E305 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E304 | 57:46