May 5, 2026 - PBS News Hour full episode

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September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Former federal workers speak out about being fired and why they're now running for office
U.S. Forest Service cuts raise concerns on protecting public lands and fighting wildfires
Tamara Keith and Amy Walter on redrawing congressional maps and testing Trump's power
News Wrap: Rudy Giuliani recovers from pneumonia at a Florida hospital
U.S. and Iran truce tested over the Strait of Hormuz, threatening to reignite conflict
Secret Service agent fires on man with a gun close to the White House
Analyzing the U.S. effort to reopen the Strait of Hormuz amid tensions
Why the Trump administration is paying billions to abandon wind farms
How the collapse of Spirit Airlines is impacting travelers and the wider aviation industry
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