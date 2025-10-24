In review: Douglass resigns, UVM Health lays off execs, battery proposal near Vermont Yankee site
Facing pressure, Orleans County Senator Samuel Douglass officially resigns.
Plus, the UVM Health Network aims for a course correction.
And a Texas company eyes the former Vermont Yankee site.
This week's panel
- Mitch Wertlieb - Moderator
- Kevin McCallum - Seven Days
- Olivia Gieger - VTDigger
- Howard Weiss-Tisman - Vermont Public