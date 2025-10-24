Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vermont This Week
Vermont This Week

In review: Douglass resigns, UVM Health lays off execs, battery proposal near Vermont Yankee site

Published October 24, 2025 at 4:56 PM EDT

Facing pressure, Orleans County Senator Samuel Douglass officially resigns.

Plus, the UVM Health Network aims for a course correction.

And a Texas company eyes the former Vermont Yankee site.

Subscribe to the Vermont This Week podcast on Apple PodcastsSpotify, or wherever you listen.

This week's panel

Dive deeper

Tags
Vermont This Week Local NewsGovernment & PoliticsVideo