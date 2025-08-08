Rolla, Berio, Saint-Saens
Listen Saturday August 9 at 7 p.m.
Chamber Music Society of Lincoln Center
Rolla: Duetto Concertante for Violin and Viola in E-flat, Op. 15/1
Berio: Duets for Violins
Saint-Saens: Violin Sonata No. 1 in D minor, Op. 75
