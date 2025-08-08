Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

⚠️ Our Burlington-area TV station, WETK (Channel 33) is off the air for maintenance until 5 p.m. Watch our TV livestream.

The Chamber Music Society Of Lincoln Center

Rolla, Berio, Saint-Saens

By Walter Parker
Published August 8, 2025 at 3:39 PM EDT

Listen Saturday August 9 at 7 p.m.

Chamber Music Society of Lincoln Center

Rolla: Duetto Concertante for Violin and Viola in E-flat, Op. 15/1
Berio: Duets for Violins
Saint-Saens: Violin Sonata No. 1 in D minor, Op. 75

The Chamber Music Society Of Lincoln Center
Walter Parker
After graduate studies in musicology at New York University, Walter began his radio career at WNCN in New York. He joined Vermont Public in 1984.
See stories by Walter Parker