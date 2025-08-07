Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

Vermont Public Classical
SymphonyCast

First Night of the BBC Proms

By Walter Parker
Published August 7, 2025 at 3:56 PM EDT
Violinist Lisa Batiashvili performs at the BBC Proms.
Monika Rittershaus
/
lisabatiashvili.com
Violinist Lisa Batiashvili performs at the BBC Proms.

Listen Friday August 8 at 8 p.m.

BBC Symphony Orchestra
Sakari Oramo, conductor
Lisa Batiashvili, violin
Caspar Singh, tenor; Gerald Finley, bass-baritone; London Youth Choirs; BBC Singers; BBC Symphony Chorus

Bliss: Birthday Fanfare for Sir Henry Wood
Mendelssohn: Hebrides Overture
Sibelius: Violin Concerto
Wallen: The Elements
Vaughan Williams: Sancta Civitas
Bach: Violin Concerto No. 2 (Lisa Batiashvili, violin; Bavarian Radio Symphony Orchestra)

SymphonyCast
