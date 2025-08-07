First Night of the BBC Proms
Listen Friday August 8 at 8 p.m.
BBC Symphony Orchestra
Sakari Oramo, conductor
Lisa Batiashvili, violin
Caspar Singh, tenor; Gerald Finley, bass-baritone; London Youth Choirs; BBC Singers; BBC Symphony Chorus
Bliss: Birthday Fanfare for Sir Henry Wood
Mendelssohn: Hebrides Overture
Sibelius: Violin Concerto
Wallen: The Elements
Vaughan Williams: Sancta Civitas
Bach: Violin Concerto No. 2 (Lisa Batiashvili, violin; Bavarian Radio Symphony Orchestra)
