British Music
Listen Thursday August 7 at 8 p.m.
New York Philharmonic
Elgar: Cockaigne Overture (Leonard Bernstein, conductor)
Tallis: Why fum'th in Fight (The Sixteen; Harry Christophers, conductor)
Vaughan Williams: Fantasia on a Theme of Thomas Tallis (Dimitri Mitropoulos, conductor)
Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves (Leonard Bernstein, conductor)
Britten: War Requiem Agnus Dei & Libera Me (Carol Vaness, soprano; Jerry Hadley, tenor; Thomas Hampson, baritone; Westminster Choir; American Boychoir; Kurt Masur, conductor)
