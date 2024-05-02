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Jaap van Zweden, Music Director of the New York Philharmonic conducting musicians.
New York Philharmonic

The Cunning Little Vixen

By Walter Parker
Published May 2, 2024 at 1:34 PM EDT

Listen Thursday May 2 at 8 p.m.

New York Philharmonic
Alan Gilbert, conductor
Alan Opie, baritone; Melissa Parks, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Wilbur Pauley, bass; Joshua Bloom baritone; Isabel Bayrakdarian, soprano; Marie Lenormand, mezzo-soprano; Serena Benedetti, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano; Emalie Savoy, soprano; Devon Guthrie, soprano; Lacey Benter, mezzo-soprano; New York Choral Artists.

Janacek: The Cunning Little Vixen

Listen Thursday May 2 at 8 p.m.

New York Philharmonic
Walter Parker
After graduate studies in musicology at New York University, Walter began his radio career at WNCN in New York. He joined Vermont Public in 1984.
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