The Cunning Little Vixen
Listen Thursday May 2 at 8 p.m.
New York Philharmonic
Alan Gilbert, conductor
Alan Opie, baritone; Melissa Parks, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Wilbur Pauley, bass; Joshua Bloom baritone; Isabel Bayrakdarian, soprano; Marie Lenormand, mezzo-soprano; Serena Benedetti, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano; Emalie Savoy, soprano; Devon Guthrie, soprano; Lacey Benter, mezzo-soprano; New York Choral Artists.
Janacek: The Cunning Little Vixen
Listen Thursday May 2 at 8 p.m.