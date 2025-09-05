Telemann, Prokofiev, M. Haydn, Schubert, R. Strauss
Listen Saturday September 6 at 8 p.m.
Chicago Symphony Orchestra
Telemann: Trumpet Concerto in D (Esteban Batallan, trumpet; Riccardo Muti, conductor)
Prokofiev: Lieutenant Kije Suite (Fritz Reiner, conductor)
M. Haydn: Trumpet Concerto in D (Esteban Batallan, trumpet: Riccardo Muti, conductor)
Schubert: Symphony No. 4 in C minor Tragic (Riccardo Muti, conductor)
R. Strauss: Der Burger als Edelmann (Fritz Reiner, conductor)
