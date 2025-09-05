Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

Chicago Symphony Orchestra

Telemann, Prokofiev, M. Haydn, Schubert, R. Strauss

By Walter Parker
Published September 5, 2025 at 3:35 PM EDT

Listen Saturday September 6 at 8 p.m.

Telemann: Trumpet Concerto in D (Esteban Batallan, trumpet; Riccardo Muti, conductor)
Prokofiev: Lieutenant Kije Suite (Fritz Reiner, conductor)
M. Haydn: Trumpet Concerto in D (Esteban Batallan, trumpet: Riccardo Muti, conductor)
Schubert: Symphony No. 4 in C minor Tragic (Riccardo Muti, conductor)
R. Strauss: Der Burger als Edelmann (Fritz Reiner, conductor)

Chicago Symphony Orchestra
