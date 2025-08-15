Britten, Vaughan Williams, Massenet, Schumann, Debussy, R. Strauss
Listen Saturday August 16 at 8 p.m.
Chicago Symphony Orchestra
Britten: Young Person's Guide to the Orchestra (Seiji Ozawa, conductor)
Vaughan Williams: Tuba Concerto (Arnold Jacobs, tuba; Daniel Barenboim, conductor)
Massenet: Thais Meditation (Steven Staryk, violin; Jean Martinon, conductor)
Schumann: Concert Piece for 4 Horns, Op. 86 (Dale Clevenger, Richard Oldberg, Thomas Howell and Norman Schweikert, horns; Daniel Barenboim, conductor)
Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (Donald Peck, flute; Sir Georg Solti, conductor)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 (Samuel Magad, violin; Charles Pikler, viola; John Sharp, cello; Daniel Barenboim, conductor)
