Chicago Symphony Orchestra

Britten, Vaughan Williams, Massenet, Schumann, Debussy, R. Strauss

By Walter Parker
Published August 15, 2025 at 3:45 PM EDT

Listen Saturday August 16 at 8 p.m.

Britten: Young Person's Guide to the Orchestra (Seiji Ozawa, conductor)
Vaughan Williams: Tuba Concerto (Arnold Jacobs, tuba; Daniel Barenboim, conductor)
Massenet: Thais Meditation (Steven Staryk, violin; Jean Martinon, conductor)
Schumann: Concert Piece for 4 Horns, Op. 86 (Dale Clevenger, Richard Oldberg, Thomas Howell and Norman Schweikert, horns; Daniel Barenboim, conductor)
Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (Donald Peck, flute; Sir Georg Solti, conductor)
R. Strauss: Don Quixote, Op. 35 (Samuel Magad, violin; Charles Pikler, viola; John Sharp, cello; Daniel Barenboim, conductor)

