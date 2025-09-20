September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode

Extras
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
A look at the future of DEI on college campuses as hundreds of programs disappear
In Detroit, a public garden thrives with help from an army of volunteers
Federal funding cuts to pediatric brain cancer research ‘taking away hope’ from families
Music festival helps artists confront and manage the industry’s mental health impact
Brooks and Capehart on censorship and authoritarianism
Historian Jill Lepore explores the Constitution and its interpretations in 'We the People'
Kimmel suspension and self-censorship set dangerous precedent, FCC commissioner says
Stopgap measures to avoid government shutdown fail in Senate
News Wrap: Vaccine panel declines to recommend COVID shots this fall
