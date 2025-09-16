September 16, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
A look at the life, career and activism of legendary actor Robert Redford
Kash Patel defends record as FBI director and handling of Kirk case in tense hearing
News Wrap: Judge dismisses terrorism charges against Luigi Mangione in CEO's killing
Economic fallout mounts as Trump halts near-finished wind power project
Manchin reflects on Senate career and outlines his vision of leadership in 'Dead Center'
A look into the online subcultures tied to Charlie Kirk’s accused killer
What makes this week's Federal Reserve meeting unprecedented
Ex-FBI agent analyzes Patel’s performance, staff shakeups and bureau’s direction
Southern Lebanon residents describe hardships under Israeli military occupation
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
September 10, 2025 - PBS News Hour full episode
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
September 8, 2025 - PBS News Hour full episode
September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 6, 2025 - PBS News Weekend full episode