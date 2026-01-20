January 20, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
'Miracle Children' explores admissions scandal that exposed inequalities in education
Conservative legal scholar on constitutionality of Trump's first year
Supreme Court weighs private property gun restrictions in major case
Gaza families dig through rubble searching for loved ones’ remains
Migrant families allege children held by ICE face unsafe and unsanitary conditions
News Wrap: Federal prosecutors subpoena Minnesota officials
'Something's going to happen,' Trump says as Greenland threats rattle NATO allies
Minnesota protests enter 3rd week as immigration raids continue
Europe stands firm against Trump's push for Greenland as he threatens new tariffs
Latest Episodes
All
-
All
-
PBS News Hour Season 2026
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
January 19, 2026 - PBS News Hour full episode
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode