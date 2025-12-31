Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2026 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

December 31, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 365 | 57m 46s

December 31, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/30/25 | Expires: 01/30/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 9:40
PBS News Hour
Artists hope to preserve, rebuild Gaza’s cultural heritage
Artists hope to preserve and rebuild Gaza’s cultural heritage
Clip: S2025 E364 | 9:40
Watch 4:49
PBS News Hour
How Kharkiv preserves faith and culture under Russia's siege
How Kharkiv keeps faith and culture alive as Russia's siege continues
Clip: S2025 E364 | 4:49
Watch 8:39
PBS News Hour
Inside Rocket Lab's effort to outpace larger space rivals
Inside Rocket Lab's effort to outpace larger space rivals
Clip: S2025 E364 | 8:39
Watch 5:05
PBS News Hour
How retirements and redistricting could impact the midterms
How retirements and redistricting could impact the 2026 midterms
Clip: S2025 E364 | 5:05
Watch 7:01
PBS News Hour
U.S. unveils new plan for delivering humanitarian aid
U.S. unveils new plan for humanitarian aid after pausing contributions earlier this year
Clip: S2025 E364 | 7:01
Watch 6:46
PBS News Hour
Federal agents probe Minnesota child care fund allegations
Federal agents probe fraud allegations targeting Somali child care providers in Minnesota
Clip: S2025 E364 | 6:46
Watch 5:39
PBS News Hour
News Wrap: More artists cancel Kennedy Center shows
News Wrap: More artists cancel Kennedy Center shows after Trump's name added to building
Clip: S2025 E364 | 5:39
Watch 5:01
PBS News Hour
U.S. increases pressure on Maduro with Venezuela strike
With strike inside Venezuela, U.S. increases pressure on Maduro regime
Clip: S2025 E364 | 5:01
Watch 5:50
PBS News Hour
Malcolm Gladwell joins Amna Nawaz on ‘Settle In’
Malcolm Gladwell joins Amna Nawaz for our ‘Settle In’ podcast
Clip: S2025 E363 | 5:50
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E363 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E362 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E361 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E360 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E359 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E358 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E357 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E356 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E355 | 26:45