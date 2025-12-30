December 30, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Malcolm Gladwell joins Amna Nawaz for our ‘Settle In’ podcast
Art programs give hope to veterans facing PTSD
Tamara Keith and Amy Walter on Trump expanding presidential power
Trump’s attempt to pardon Tina Peters runs into constitutional limits
What's next for AI and has its explosive growth in 2025 created a bubble?
News Wrap: Massive winter storm snarls post-holiday travel
Mideast experts analyze chances of Gaza peace proposal advancing
Trump warns Hamas must disarm for Gaza peace deal to reach next phase
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode