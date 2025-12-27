Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

PBS News Hour

December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 361 | 26m 45s

Saturday on PBS News Weekend, a deadly wave of Russian strikes hit Ukraine’s capital as Zelenskyy heads to Florida for talks with Trump. How a company in landlocked Nebraska is connected to efforts to combat plastic pollution in oceans. Plus, scientists in Yellowstone National Park use artificial intelligence to try to decode the language of wolves.

Aired: 12/26/25 | Expires: 01/26/26
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 3:51
PBS News Hour
Nebraska company helps fight plastic pollution in oceans
How a company in landlocked Nebraska is helping fight plastic pollution in oceans
Clip: S2025 E361 | 3:51
Watch 8:45
PBS News Hour
Scientists work to decode wolf howls with AI technology
Scientists work to decode wolf howls in Yellowstone with AI technology
Clip: S2025 E361 | 8:45
Watch 1:37
PBS News Hour
News Wrap: Russia strikes Kyiv before Trump-Zelenskyy talks
News Wrap: Russia strikes Kyiv a day before Trump and Zelenskyy’s meeting
Clip: S2025 E361 | 1:37
Watch 3:48
PBS News Hour
British panto blends holiday tradition with Muslim culture
British panto production blends holiday tradition with Muslim culture and humor
Clip: S2025 E360 | 3:48
Watch 8:48
PBS News Hour
Film critics name their picks for the year’s best
Film critics look back at 2025 and name their picks for the year’s best
Clip: S2025 E360 | 8:48
Watch 11:32
PBS News Hour
Brooks and Atkins Stohr on Trump's return and its impact
Brooks and Atkins Stohr on Trump's return and its impact on the country
Clip: S2025 E360 | 11:32
Watch 7:44
PBS News Hour
White House pushes to dismantle climate research center
White House pushes to dismantle leading climate and weather research center
Clip: S2025 E360 | 7:44
Watch 6:30
PBS News Hour
Imran Ahmed on Trump's threat to deport him over censorship
Imran Ahmed on Trump's threat to deport him over 'censorship' for countering online hate
Clip: S2025 E360 | 6:30
Watch 3:44
PBS News Hour
News Wrap: Southern California faces more relentless rain
News Wrap: Relentless rain adds to California's wettest holiday season in decades
Clip: S2025 E360 | 3:44
