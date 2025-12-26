Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

December 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 360 | 57m 46s

Friday on the News Hour, the Trump administration conducts strikes in Nigeria against alleged terrorists, who they claim were killing Christians. A federal judge blocks the detention of a British social media activist who tracks online hate and disinformation. Plus, the White House pushes to dismantle a leading climate and weather center — with serious implications for accurate forecasts.

Aired: 12/25/25 | Expires: 01/25/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 3:46
PBS News Hour
The Rockettes celebrate a century of dance
The Rockettes celebrate 100 years as a holiday season favorite
Clip: S2025 E359 | 3:46
Watch 4:09
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on resilience and rebuilding
A Brief But Spectacular take on putting the pieces back together
Clip: S2025 E359 | 4:09
Watch 5:44
PBS News Hour
How the traditions of Santa Claus evolved over centuries
How the character and traditions of Santa Claus evolved over centuries
Clip: S2025 E359 | 5:44
Watch 5:06
PBS News Hour
Irin Carmon joins Amna Nawaz for our 'Settle In' podcast
Irin Carmon joins Amna Nawaz for our 'Settle In' podcast
Clip: S2025 E359 | 5:06
Watch 3:36
PBS News Hour
News Wrap: Zelenskyy speaks with U.S. peace negotiators
News Wrap: Zelenskyy says he had 'good conversation' with U.S. negotiators on peace plan
Clip: S2025 E359 | 3:36
Watch 2:39
PBS News Hour
Rain drenches Southern California with more storms coming
Torrential rains drench Southern California with more storms on the way
Clip: S2025 E359 | 2:39
Watch 57:46
PBS News Hour
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E359 | 57:46
Watch 4:36
PBS News Hour
Zelenskyy proposal for Russian-occupied areas of Ukraine
Zelenskyy proposes compromise for Russian-occupied areas of Ukraine
Clip: S2025 E358 | 4:36
Watch 10:15
PBS News Hour
Local communities may hold the answers to national divisions
Why local communities may hold the answers to national political divisions
Clip: S2025 E358 | 10:15
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E359 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E358 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E357 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E356 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E355 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E354 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E353 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E352 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E351 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E350 | 57:46