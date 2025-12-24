Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

© 2025 Vermont Public | 365 Troy Ave. Colchester, VT 05446

Public Files:
WVTI · WOXM · WVBA · WVNK · WVTQ
WVPR · WRVT · WOXR · WNCH · WVPA
WVPS · WVXR · WETK · WVTB · WVER
WVER-FM · WVLR-FM · WBTN-FM

For assistance accessing our public files, please contact hello@vermontpublic.org or call 802-655-9451.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

December 24, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 358 | 57m 46s

December 24, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/23/25 | Expires: 01/23/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 4:36
PBS News Hour
Zelenskyy proposal for Russian-occupied areas of Ukraine
Zelenskyy proposes compromise for Russian-occupied areas of Ukraine
Clip: S2025 E358 | 4:36
Watch 10:15
PBS News Hour
Local communities may hold the answers to national divisions
Why local communities may hold the answers to national political divisions
Clip: S2025 E358 | 10:15
Watch 3:32
PBS News Hour
'Joy to the World' performed by U.S. armed forces musicians
'Joy to the World' performed by U.S. armed forces musicians
Clip: S2025 E358 | 3:32
Watch 7:27
PBS News Hour
Why Christmas carols endure as popular music changes
Why Christmas carols endure as popular music changes
Clip: S2025 E358 | 7:27
Watch 8:23
PBS News Hour
David Baldacci and wife work to counter toxic discourse
How author David Baldacci and his wife are working to counter toxic political discourse
Clip: S2025 E358 | 8:23
Watch 6:42
PBS News Hour
Palestinians mark Christmas in Bethlehem amid conflict
Palestinians mark Christmas in Bethlehem while navigating life during conflict
Clip: S2025 E358 | 6:42
Watch 4:33
PBS News Hour
News Wrap: DOJ says more Epstein documents discovered
News Wrap: DOJ says over a million more Epstein documents discovered
Clip: S2025 E358 | 4:33
Watch 5:22
PBS News Hour
Rhode Island town says it inspired 'It's a Wonderful Life'
How a small town in Rhode Island is connected to 'It's a Wonderful Life'
Clip: S2025 E357 | 5:22
Watch 8:56
PBS News Hour
Reiner deaths renew talks for families facing mental illness
Reiner deaths renew conversations for families struggling with mental illness, addiction
Clip: S2025 E357 | 8:56
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E357 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E356 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E355 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E354 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E353 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E352 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E351 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E350 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E349 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45