PBS News Hour

December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 355 | 26m 45s

December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 12/20/25 | Expires: 01/20/26
Watch 56:45
PBS News Hour
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
September 9, 2024 - PBS News Hour full episode
Episode: S2024 E254 | 56:45
Watch 3:22
PBS News Hour
A look at Christmas festivities, traditions around the world
A look at Christmas festivities and traditions around the world
Clip: S2025 E355 | 3:22
Watch 5:44
PBS News Hour
School program uses hip-hop to teach social-emotional skills
How a school program from Baltimore is using hip-hop to teach social-emotional skills
Clip: S2025 E355 | 5:44
Watch 6:46
PBS News Hour
As drug costs rise, reduced coverage has deadly consequences
As medication costs rise, decreasing insurance coverage has deadly consequences
Clip: S2025 E355 | 6:46
Watch 2:18
PBS News Hour
News Wrap: Trump photo missing from DOJ Epstein file release
News Wrap: Trump photo among missing Epstein files from Justice Department release
Clip: S2025 E355 | 2:18
Watch 5:39
PBS News Hour
Coast Guard ramps up oil tanker interceptions near Venezuela
U.S. Coast Guard ramps up oil tanker interceptions off Venezuelan coast
Clip: S2025 E355 | 5:39
Watch 9:36
PBS News Hour
A conversation with renowned animal scientist Temple Grandin
A conversation with Temple Grandin, world-renowned animal scientist and autism advocate
Clip: S2025 E354 | 9:36
Watch 5:52
PBS News Hour
How retailers are using AI and personal data to set prices
How online retailers are using AI to adjust prices by mining your personal data
Clip: S2025 E354 | 5:52
Watch 2:53
PBS News Hour
News Wrap: Russia continues Ukraine strikes amid peace talks
News Wrap: Russian offensive drags on in Ukraine amid ceasefire talks
Clip: S2025 E354 | 2:53
Watch 5:32
PBS News Hour
DOJ’s heavily redacted Epstein file release draws criticism
Justice Department’s heavily redacted Epstein file release draws criticism from lawmakers
Clip: S2025 E354 | 5:32
Latest Episodes
Watch 26:45
PBS News Hour
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E354 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E353 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E352 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E351 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E350 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E349 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E346 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E345 | 57:46