Odessa Philharmonic Orchestra at the Berlin Philharmonie

Odessa Philharmonic Orchestra

Hobart Earle, conductor

Tamara Stefanovich, piano

Mykhailo Verbytsky: Ukraine Nation Anthem

Myroslav Skoryk: Childhood, from the film Shadows of Forgotten Ancestors

Mykola Lysenko: Elegy Op. 41/3

Alemdar Sabitovich Karamanov: Piano Concerto No. 3 Ave Maria

Sibelius: Symphony No. 2 in D, Op. 43

Myroslav Skoryk: Melody, from the film High Pass

Mykola Lysenko: Taras Bulba Overture

Mykola Lysenko: Toccata from Suite on Ukrainian Themes, Op. 2 (Anna Shelest, piano)

Listen Monday February 27 at 8 p.m.