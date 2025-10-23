Vermont Public is independent, community-supported media, serving Vermont with trusted, relevant and essential information. We share stories that bring people together, from every corner of our region. New to Vermont Public? Start here.

Jaap van Zweden, Music Director of the New York Philharmonic conducting musicians.
New York Philharmonic

Copland, Barber, Bolcom, Adolphe, Mozart

By Walter Parker
Published October 23, 2025 at 3:29 PM EDT

New York Philharmonic

Copland: Clarinet Concerto (Anthony McGill, clarinet; Jaap van Zweden, conductor)
Barber: Violin Concerto (Frank Huang, violin; Juraj Valcuha, conductor)
Bolcom: Trombone Concerto (Joseph Alessi, trombone; Alan Gilbert, conductor)
Julia Adolphe: Unearth, Release [Viola Concerto] (Cynthia Phelps, viola; Jaap van Zweden, conductor)
Mozart: Flute Concerto no. 2 in D, K. 314 (Robert Langevin, flute; Bernard Labadie, conductor)

