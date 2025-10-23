Copland, Barber, Bolcom, Adolphe, Mozart
Listen Thursday October 23 at 8 p.m.
New York Philharmonic
Copland: Clarinet Concerto (Anthony McGill, clarinet; Jaap van Zweden, conductor)
Barber: Violin Concerto (Frank Huang, violin; Juraj Valcuha, conductor)
Bolcom: Trombone Concerto (Joseph Alessi, trombone; Alan Gilbert, conductor)
Julia Adolphe: Unearth, Release [Viola Concerto] (Cynthia Phelps, viola; Jaap van Zweden, conductor)
Mozart: Flute Concerto no. 2 in D, K. 314 (Robert Langevin, flute; Bernard Labadie, conductor)
