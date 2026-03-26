Estos estudiantes de NH están aprendiendo un segundo idioma, mientras siguen aprendiendo el ‘ABC’

Traducción de María Aguirre

Josephine Ziniti, estudiante de kínder, se sienta junto a los pies de la maestra, mientras levanta la mano, con ganas de responder una pregunta de matemáticas. Y cuando su maestra, Jacqueline Gleason-Boure, se mueve hacia el piso, Josephine y sus compañeros hacen un círculo alrededor de ella, emocionados de llamar su atención.

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El salón de clases de Josephine en la Escuela Primaria Weston en Manchester se parece a los demás: un conjunto de escritorios pequeños, una alfombra de un color vibrante, marcadores Crayola y palabras de vocabulario pegadas en la pared.

Pero no suena como los demás. Aquí, Josephine aprende sus materias bases, desde matemáticas y ciencias hasta a leer y a deletrear, en Francés.

“Hemos aprendido todas las letras del alfabeto”, dijo Josephine en inglés antes de recitarlas.

Las escuelas públicas en New Hampshire deben ofrecer cursos de lengua extranjera, pero la mayoría de escuelas empiezan estas clases en escuela secundaria o primaria.

Sin embargo, lo que diferencia el programa dual de lenguaje de Manchester, es su inclinación inmersiva. Empezando con el kínder, donde los estudiantes reciben 30 minutos de instrucción en inglés al día, — y además del almuerzo, recreo y clases como educación física — pasan el resto del día aprendiendo y hablando español o francés.

Casi 45 estados ofrecen programas inmersivos, pero el Distrito Escolar de Manchester parece ser el único que lo pone en práctica en New Hampshire. El programa es opcional para las familias en Manchester. Casi 70 estudiantes están inscritos en clases de español, las cuales empezaron el año pasado, y diez están en el programa de francés que empezó estel año escolar.

Esta semana, el distrito empezará a inscribir nuevas clases en el jardín en ambos idiomas. Los dos idiomas que escogieron, tienen sentido. El español es el segundo idioma más hablado en las escuelas de la ciudad, y Manchester tiene un linaje largo de hablantes franceses-canadienses.

Beneficioso en ‘muchas maneras’

Las familias han apostado por el programa por variedad de razones.

La mamá de Josephine, Beth Ziniti, dijo en inglés que se siente “como un sueño” tener esta oportunidad en su escuela pública local. Ella estudió lingüística en francés en la universidad y vivió en Francia por dos años. Ziniti quiere exponer a Josephine a un segundo idioma desde temprana edad.

“Lo veía como una manera alternativa de ver el mundo”, dijo Ziniti.

“De alguna manera te entrena a ser quizás más empático con las diferencias en el mundo, y un poco más comprensivo. Lo veo como una excelente oportunidad de aprendizaje”.

La madre de familia Hannah Neidorf siempre ha envidiado a su hermana por hablar español fluido y vivir en el exterior.

“Ella ha tenido muchas experiencias interesantes de vida que yo nunca tendré porque no hablo un segundo idioma”, dijo Neidorf. Esa es la razón por la que inscribió a su hijo Elijah en el programa de español el año pasado.

Elijah, ya en primer grado, tenía intenciones diferentes. Él quería jugar con sus vecinos que hablan español.

“Dos de ellos no saben muy bien inglés, y el más pequeño casi no sabe ninguna palabra en inglés”, dijo Elijah en inglés. Pero él ha notado que sí puede entender más inglés de lo que puede hablar. Y hablar con ellos en español ha sido una buena práctica para la clase.

La hija de Heather Kezer, Ivy, está en clases de español en su jardín. Kezer planea inscribir a su hijo el próximo año.

“Definitivamente, como adulto sé que beneficioso es esto para la fuerza laboral”, dijo Kezer en inglés.

“Cuando ella vaya a la universidad o quiera viajar, tener un segundo idioma, especialmente español, creo que sería muy beneficioso para ella en muchas maneras, le traería muchas oportunidades”.

Hashira Rodriguez inscribió a su hijo en el programa de español por razones similares, y también para que pueda mantenerse conectado a la familia.

“Su bisabuela solo habla español, así que poder comunicarse con ella más ha sido muy importante”, dijo Rodriguez en inglés.

“Piensan que es muy especial que él vaya por sí solo a recibirlas y hablarles en español. Es muy significativo, y también es muy importante que no perdamos esa parte de nuestra cultura”.

Elena Eberwein / NHPR Estudiantes de primer grado rellenan las palabras que faltan en las oraciones, en una lección de gramática en español.

A la par académicamente

Alrededor de la mitad de estudiantes en cada salón de clases vienen de hogares donde hablan español o francés, o tienen una conexión cultural con estos lenguajes.

El distrito incluye más inglés cada año. Para cuarto grado, es una división equitativa entre inglés, español o francés. Después de sexto grado, cuando el programa termina, los estudiantes retomarán clases de inglés tradicionales.

Wendy Nassar Perron lidera el programa de aprendizaje multilingüe del distrito.

Ella dijo que los estudios demuestran que los estudiantes multilingües pueden alternar más fácilmente entre tareas, así como utilizar la lógica para tomar decisiones y resolver problemas complejos.

“Nuestras profesoras utilizan… técnicas específicas de enseñanza para ayudarlos a transferir lo que están aprendiendo en un lenguaje a otro, que es donde ves que ocurre la magia alrededor del ‘tras lenguaje’”, dijo en inglés Nassar Perron.

Las evaluaciones académicas, que hacen un seguimiento de la alfabetización y el progreso en todas las materias básicas, demuestran que los estudiantes están a la par con sus compañeros. Los estudios indican que pueden hasta superar a sus compañeros de cuarto grado, cuando los estudiantes están aprendiendo inglés y español al mismo tiempo.

Annmarie Timmins / NHPR Los estudiantes de kínder aprenden matemáticas en francés en la clase de Jacqueline Gleason-Boure en la Escuela Primaria Weston en Manchester.

Los esfuerzos se celebran

En una mañana en el salón de Elijah, la profesora Emery Griffin se paró al frente, y leyó un libro dibujado sobre una niña llamada Trixie y sobre su experiencia en una montaña rusa emocional. Los estudiantes de Griffin se sentaron a sus pies en una alfombra de colores brillantes, con palabras como foca, mariposa y tiburón traducidas a inglés y español.

Mientras Griffin pasaba las páginas, se acercaron para ver las imágenes. Estaban absortos, representando cada emoción. Cuando Trixie lloraba, ellos lloraban. Cuando Trixie se enfadaba, ellos también.

No estaban menos animados cuando Griffin pasó a dar lecciones de gramática.

Cuando un estudiante pasó al inglés, Griffin respondió en español, y fue claro que sus estudiantes podían seguirla. La clase completa celebró cuando un compañero respondió una pregunta en voz baja y dudosa.

“Armani, lo intentaste”, dijo Griffin para luego pasar al inglés y decir “You tried it, that 's what matters. You did awesome” o “Lo intentaste, eso es lo que importa. Lo hiciste increíble”.

El distrito escolar agregó nuevas clases de kinder en español y francés cada año mientras los estudiantes de este año pasan al siguiente grado. Las inscripciones se abren esta semana.

Elena Eberwein / NHPR La maestra de kínder Alanna Langley y sus estudiantes de la Escuela Primaria Bakersville en Manchester practican expresar emociones en español.