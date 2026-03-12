Si aún no declaras tus impuestos, escucha los consejos de una preparadora de Manchester

Toda persona que viva en Estados Unidos y genere ingresos, tiene hasta el 15 de abril para declarar sus impuestos.

“Independientemente de que le vayan a devolver dinero o no, debes de llenar tus impuestos”, resaltó Laura Melo, una preparadora de impuestos de Manchester que tiene casi cinco años de experiencia asistiendo a la comunidad hispanohablante.

Melo trabaja con la franquicia Toro Taxes en New Hampshire, y también maneja su propio negocio, Melo Tax Services NH .

Este año trajo cambios, cuenta Melo. Por ejemplo, el programa Direct File del IRS no está disponible , y las propinas quedaron libres de impuestos.

A continuación, te compartimos lo que necesitas saber para navegar esta temporada con tranquilidad, y más recursos.

Cambiaron cómo cobran impuestos de las propinas y el tiempo extra

“Anteriormente no se le daba ningún crédito por eso, sino que la persona que trabajaba por propinas tenía que declarar esos ingresos y obviamente tenía que pagar más impuestos porque propina y overtime es dinero, es ingreso”, explicó.

Ahora, este monto de dinero estará a salvo y solo aplica para ciertos trabajos. La lista completa la puedes encontrar aquí .

Las personas que trabajan tiempo extra tienen un límite de $12,500 por individuo o $25,000 si se declaran como pareja.

Las personas sin permiso de trabajo válido, no obtienen crédito por ingreso de trabajo

El crédito de trabajo es un crédito del impuesto federal disponible para personas con ingresos bajos o moderados, un número que puede cambiar si la persona tiene hijos, dependiente u otros ( más información ).

Sin embargo, Melo rescató que aquellos sin permiso válido o permiso laboral expirado, solo recibirán el “crédito de niños” ( crédito tributario por hijos ). Este es el crédito que reciben las personas que no tienen un seguro social pero utilizan un ITIN (Número de identificación personal del contribuyente del IRS).

Hay que declarar impuestos sin importar el estatus migratorio

Tanto Melo como otros expertos en impuestos, recomiendan a inmigrantes indocumentados o en proceso de migración, declarar impuestos. Melo dice que haber declarado impuestos es importante para el proceso.

“Es una obligación como residente de cualquier estado en EE.UU.”, dijo. “Es más por estar al día con el gobierno federal”.

Según lo reportado por Factchequeado , el IRS tiene prohibido compartir información personal con otras agencias federales, algo que se confirmó con un bloqueo el 5 de febrero de 2026.

De esta manera se evitan multas, penalizaciones o atrasos en el proceso fiscal, dijo Melo.

Pide ayuda, evita el fraude

Melo considera que buscar asesoría y asistencia en el proceso lo hace más fácil, pero hay que tener cuidado.

Melo advierte que existen algunos “preparadores fantasmas”, personas que prometen a un individuo un mayor reembolso de ingresos -- lo cual solo se logra con un dato erróneo en la declaración. Normalmente, estas personas desaparecen después de brindar el servicio, dijo.

Probablemente no surjan consecuencias de inmediato, pero en caso de una auditoría en el IRS, los datos necesitan ser fidedignos, especialmente para dueños de negocios.

“Siempre revisen sus impuestos, no firmen nada sin revisar cómo están sus ingresos”, dijo Melo.

“Si tiene algún dependiente, si esa persona le puso todos los dependientes y si hay alguno que no lo reconoce, hagan el reclamo inmediatamente”.

Prepara todos tus documentos

Entre los documentos que se necesitan para empezar una declaración, están: identificación de la persona, el seguro social de la persona, los certificados de nacimiento de hijos, seguro social de los hijos, los formularios del dinero en el cual esa persona trabajó, como la W-2 o la 1099, documentos de ingreso, documentos de propiedades u documentos de institución bancaria. Lee la lista del IRS.

Las librerías de Nashua y de Manchester ofrecen asesorías en sus instalaciones. Se debe llamar o enviar un correo para programar una cita.

Para más servicios de preparación de impuestos en otras comunidades de New Hampshire, llama al 211 o visita https://nhtaxhelp.org .