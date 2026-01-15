Mapa: Cómo ocurren las deportaciones masivas en Nueva Inglaterra

Read this story in English

Las detenciones ocurren en localidades de lavado de autos, paradas de tráfico y vistas judiciales.

Bajo el mandato de Donald Trump, las autoridades migratorias federales han ampliado drásticamente sus esfuerzos para identificar, detener y deportar a los inmigrantes que, según ellos, están en Estados Unidos de forma ilegal.

Desde principios de 2025, Nueva Inglaterra ha visto un incremento de diez veces en el número de inmigrantes deportados, en comparación con el año pasado.

Este gran impulso requiere la participación de instituciones federales, regionales y locales, algo que ha estado ocurriendo en toda Nueva Inglaterra durante el último año.

En Maine, New Hampshire y Massachusetts, las cárceles de condado mantienen detenidos por ICE. Los aeropuertos regionales gestionan vuelos de ICE a prisiones de otros estados.

Las cárceles federales, los tribunales de inmigración y las oficinas administrativas de ICE en Nueva Inglaterra han asumido casos adicionales o nuevo trabajo.

Aquí tienes un mapa que ilustra la creciente infraestructura migratoria en Nueva Inglaterra.

Las detenciones

Entre el 20 de enero y el 2 de diciembre de 2024, ICE realizó 2,044 detenciones en el “área de responsabilidad” de Boston, una región que comprende Vermont, Massachusetts, Maine, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire, según un portavoz de ICE.

Durante ese mismo periodo en 2025, el portavoz dijo que ICE realizó cuatro veces esa cantidad, para un total de 8,848 detenciones.

Los agentes de ICE han tenido como objetivo a personas en sus lugares de trabajo, incluyendo empresas de diseño, obras de construcción, restaurantes, granjas lecheras y localidades de lavado de autos. Han arrestado a personas en la calle, en el aeropuerto, en camino al dentista y fuera de sus hogares. Además, han arrestado a personas durante citas de registro programadas con ICE y en los tribunales. Infracciones menores como conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas (DUI, por sus siglas en inglés) pueden alertar a ICE para entonces realizar arrestos.

Mark Mirko / Connecticut Public En una manifestación en Danbury, Connecticut, Jossie Gutiérrez se seca las lágrimas tras hablar sobre la detención de su pareja, Edwin Andres Calva-Guaman, por parte de ICE en el Tribunal Superior de Danbury. Gutiérrez dijo en español que Calva-Gauman es el sustento principal de su hermana, sus sobrinos y su madre, que se encuentra en su país natal, Ecuador.

La región también ha visto redadas organizadas de ICE, como una operación de cuatro días en Connecticut llevada a cabo en agosto, durante la cual 65 personas fueron detenidas. En septiembre, la operación "Patriot 2.0" de ICE produjo 1,400 detenciones en Massachusetts.

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos también desempeña un papel importante en las detenciones migratorias en Nueva Inglaterra, especialmente en Maine. Agentes del sector de Houlton, que cubre todo Maine, arrestaron a 725 personas durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2025, lo que estableció un nuevo récord.

Algunos de los arrestos en Maine se han producido mediante la cooperación informal con las fuerzas del orden estatales y locales. Ese fue el caso de un carpintero brasileño de Maine que fue detenido en mayo de 2025 por un agente estatal debido a una matrícula mal colocada y una luz de matrícula faltante. El agente estatal llamó a la Patrulla Fronteriza para ayudar a verificar los documentos del hombre, y fue detenido y posteriormente enviado a un centro de detención de ICE en Texas. Finalmente fue liberado y ahora está de vuelta en Maine.

Tulley Hescock / Maine Public Cientos de estudiantes de secundaria y personas que los apoyaban se manifestaron en el centro de Portland, Maine, en diciembre de 2025 para protestar contra las políticas de control migratorio de la administración Trump.

Algunas agencias de seguridad de Nueva Inglaterra se han asociado oficialmente con ICE a través de un programa federal que nombra a agentes locales para llevar a cabo actividades de control migratorio federal.

La policía estatal, los alguaciles del condado y la policía local en New Hampshire comenzaron a firmar estos acuerdos 287(g) a finales de febrero de 2025 y fueron aprobados rápidamente por ICE. Esto surgió a pesar de una política estatal en materia de policía “justa e imparcial” que impide que la policía estatal detenga a personas solo por sospecha de su estatus migratorio.

Según ICE, los 13 acuerdos 287(g) firmados en Nueva Inglaterra, 12 fueron establecidos con New Hampshire y uno es con el Departamento de Corrección de Massachusetts.

En Massachusetts, las detenciones de ICE en los tribunales locales aumentaron considerablemente en 2025. En mayo, el Tribunal de Primera Instancia de Massachusetts emitió una nueva política que detalla cómo el personal del tribunal debe interactuar con ICE, aunque no siempre se ha seguido.

Jesse Costa / WBUR Un cartel de la red de defensa comunitaria Fuerza colocado en un poste telefónico frente al Tribunal de Distrito de Waltham advirtiendo a la población sobre la posible presencia de ICE en el lugar.

ICE también está desarrollando nuevas formas de identificar a las personas para su detención. En varios edificios discretos a las afueras de Burlington, Vermont, un centro especializado de inteligencia para ICE conocido como el Centro de Apoyo a Agencias de Orden Público está recopilando información sobre el estatus migratorio y la identidad que se está utilizando para realizar arrestos en todo el país. Este centro también procesa pistas.

El centro ha estado en Vermont desde que el exsenador demócrata Patrick Leahy aseguró fondos para ella en 1994, y se espera la ampliación de sus funciones. ICE busca contratar a 100 personas más para atender la línea de pistas ubicada en las instalaciones de Williston, Vermont, informó el periódico semanal Seven Days.

April McCullum / Vermont Public El Centro de apoyo a agencias del orden público del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Williston, Vermont, en diciembre de 2025.

Williston también alberga una segunda instalación de ICE: el Centro Nacional de Análisis Criminal y Determinación de Objetivos. En octubre, Wired informó que la agencia estaba buscando contratar analistas para ampliar la vigilancia de las redes sociales e identificar objetivos de ICE.

Lee más sobre cómo los estados de Nueva Inglaterra están respondiendo políticamente al impulso de deportación de la administración Trump.

Detención

Todos los estados de Nueva Inglaterra, excepto Connecticut, tienen al menos una instalación que alberga a detenidos de inmigración. Estas prisiones y cárceles son propiedad y gestionadas a través de diversas entidades, como los alguaciles del condado, empresas estatales y cuasi públicas, y el gobierno federal.

Olivia Ebertz / Ocean State Media El centro de detención Donald W. Wyatt en Central Falls, Rhode Island.

Una vez arrestados, es común que las personas sean llevadas a un centro de detención en otra parte de Nueva Inglaterra o fuera de la región.

Por ejemplo, Rosanne Ferreira-De Oliveira, ama de llaves y madre de cuatro hijos, fue detenida por ICE en Worcester, Massachusetts, pero fue enviada al Centro de Detención Wyatt en Central Falls, Rhode Island, donde estuvo durante cinco meses.

La estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, Rümeysa Öztürk, fue detenida por ICE en la calle en Somerville, Massachusetts. Fue entonces llevada en una camioneta al Centro Correccional Regional de Chittenden en Vermont y luego trasladada en avión a Luisiana vía el Aeropuerto Internacional Patrick Leahy Burlington, todo dentro de un periodo de 24 horas, sin tener acceso a un abogado. Desde entonces ha sido puesta en libertad y tiene casos pendientes de inmigración y habeas corpus.

ICE también ha mantenido a personas detenidas en un centro de procesamiento local ubicado en un edificio de oficinas en Burlington, Massachusetts.

Normalmente, las personas son trasladadas desde allí a un centro para detenciones de larga duración en cuestión de horas. No obstante, a partir de mayo de 2025, cuando la administración Trump aumentó los arrestos en Massachusetts y se llenaron las camas en los centros de detención regionales, las estancias en Burlington se prolongaron —más de una semana en algunos casos.

Exdetenidos y abogados de inmigración describieron las condiciones en las superpobladas salas de detención como "abismales" e "inhumanas". Dicen que no hay camas, así que la gente duerme en suelos de hormigón o en bancos. Cada sala de detención tiene un inodoro que ofrece poca privacidad. Muchos dijeron que no les daban suficiente comida, y las mujeres informaron de una escasez de productos menstruales.

Las condiciones dentro de Burlington han provocado un clamor del público, y la gente protesta fuera del edificio varios días a la semana. Para conocer más, funcionarios electos también se han involucrado para presionar a ICE con tal de obtener información sobre el número de personas detenidas y las condiciones de su detención. En diciembre, el representante estadounidense Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, recorrió el edificio. Informó que las condiciones en el lugar no han cambiado mucho desde su visita en junio, aunque dijo que ICE parecía estar moviendo a la gente por Burlington más rápido. A mediados de diciembre, activistas fueron arrestados en la propiedad mientras entregaban paquetes de ayuda a los detenidos allí.

Robin Lubbock / WBUR La oficina de campo de ICE de Boston en Burlington, Massachusetts.

Personas en otras partes de Nueva Inglaterra también han estado protestando contra los contratos de detención de ICE.

En Maine, los activistas han estado presionando a los comisionados para que dejen de permitir que ICE detenga a personas en la cárcel del condado de Cumberland en Portland.

En Vermont, el arresto de alto perfil en abril de 2025 de Moshen Mahdawi, un residente local y activista pro-palestino, llevó a legisladores y activistas a cuestionar un acuerdo entre el Departamento de Correcciones del estado y las autoridades federales de inmigración. El gobernador Phil Scott dijo que el acuerdo es preferible a enviar personas a otro lugar, y que el estado renovó su contrato con ICE en septiembre.

Joey Palumbo / Vermont Public Mohsen Mahdawi saluda a quienes lo apoyan en las afueras del tribunal federal en Burlington, Vermont, después de que un juez ordenara su liberación el 30 de abril de 2025. A principios de este mes, la administración Trump detuvo a Mahdawi, que posee un permiso de residencia, en una cita para el proceso de ciudadanía en Vermont.

Los defensores en Massachusetts están trabajando para impedir que se realicen más acuerdos allí. En noviembre, GBH News encuestó a todos los condados de Massachusetts y al Departamento de Correcciones. Encontró que aquellos con contratos existentes (el condado de Plymouth y el Departamento de Corrección) planean continuarlos, pero otros condados que respondieron a la encuesta dijeron que no tienen interés.

En cambio, los funcionarios del condado de Rockingham de New Hampshire están considerando un nuevo contrato de detención allí.

Aeropuertos de Nueva Inglaterra

Los habitantes de Nueva Inglaterra también han estado debatiendo el uso de los aeropuertos de la región para transportar inmigrantes. Activistas han realizado varias protestas y han llamado a un boicot contra la aerolínea de bajo costo Avelo en Connecticut y Nuevo Hampshire, después de que la aerolínea aceptara realizar vuelos de deportación desde otros estados.

Activistas también han examinado los vuelos desde Hanscom Field en Massachusetts y el Aeropuerto Internacional de Portsmouth en New Hampshire.

Ryan Caron King / Connecticut Public Chris Van Scoy, de East Haddam, se unió a otros manifestantes en el aeropuerto Tweed New Haven, en Connecticut, el 9 de abril de 2025, para hacer un llamado al boicot de Avelo Airlines, después de que la aerolínea llegara a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional mediante el cual ofrece vuelos de deportación. "Escuchar que Avelo firmó un contrato para deportar gente me dio asco", dijo.

El 15 de diciembre, la gobernadora Maura Healey exigió que ICE dejara de utilizar el aeropuerto de Hanscom Field para trasladar y deportar personas. En 2025, hasta noviembre, 114 vuelos de ICE partieron del aeródromo de Bedford, según el monitor de vuelos de ICE de Human Rights First. En la primera mitad del año, la Oficina del Alguacil del condado de Plymouth transportó a cientos de detenidos a Hanscom, para ser trasladados en avión a otras ubicaciones de ICE.

Desde julio, ICE ha utilizado el aeropuerto de Portsmouth, New Hampshire, también conocido como Pease, de forma intermitente. La agencia no ha dicho por qué ni cuántas personas están en estos vuelos. Pero un puñado de activistas está contando el número de detenidos que van abordo de estos vuelos, parte de un esfuerzo más amplio para presionar a las autoridades locales a que detengan el uso de Pease como centro de deportación. Sin embargo, la dirección del aeropuerto indica que tienen las manos atadas.

Elodie Reed / Vermont Public En agosto de 2025, decenas de miembros de la comunidad se pronunciaron en contra del uso por parte del gobierno federal del Aeropuerto Internacional Patrick Leahy Burlington para medidas de control migratorio.

En Vermont, ICE ha utilizado vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Patrick Leahy Burlington para trasladar detenidos fuera del estado. Activistas hicieron un llamado a los funcionarios del aeropuerto para bloquear esa actividad, pero estos determinaron que ICE tenía derecho a usar las zonas públicas del aeropuerto, según un memo legal. En octubre, activistas dijeron al medio de comunicación VTDigger que los agentes de ICE aparentemente ya no utilizaban el aeropuerto.

Tribunales de inmigración

Los casos legales de inmigración se celebran en tres tribunales de Nueva Inglaterra: en Boston y Chelmsford, Massachusetts, y en Hartford, Connecticut. El tribunal de Chelmsford ha visto una serie de despidos de jueces de inmigración, ya que la administración Trump ha destituido a muchos nombrados bajo el presidente Joe Biden.

Con la capacidad limitada de detención en Nueva Inglaterra y un aumento masivo en las medidas de control migratorio, ICE ha trasladado a muchos detenidos a otras partes del país. Eso ha llevado casos civiles de inmigración a los tribunales federales, ya que los abogados se han apresurado a presentar demandas de hábeas corpus para evitar que ICE traslade a los detenidos fuera del estado.

Por ejemplo, la estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, Rumeysa Öztürk, que fue detenida en Massachusetts y trasladada a Luisiana vía Vermont, tuvo su día en corte ante un juez de distrito de Estados Unidos en Vermont, donde había estado brevemente bajo custodia cuando se presentó el habeas corpus.

Deportación

La deportación masiva es el objetivo final de la administración Trump y, en el último año, el número de deportaciones en Nueva Inglaterra se ha multiplicado por diez.

Entre el 20 de enero y el 2 de diciembre de 2024, ICE realizó 933 traslados en Nueva Inglaterra. Durante ese mismo periodo en 2025, la agencia llevó a cabo 9,987 traslados en Nueva Inglaterra, según un portavoz de ICE.

Algunas de las personas deportadas incluyen trabajadores de granjas lecheras en Vermont, un padre de tres hijos en Chelsea, Massachusetts y una estudiante de primer año en Babson College en Wellesley, Massachusetts, que volvía a casa para visitar a su familia en Texas por Acción de Gracias.

Zoe McDonald / Vermont Public En el mes de mayo, cientos de personas se sumaron a la marcha de los defensores de la Justicia Migrante en Burlington, Vermont, para protestar en contra de la detención de ocho obreros agrícolas por parte de agentes fronterizos en una granja lechera de Berkshire, Vermont.

Mientras tanto, otros optan por la autodeportación. La familia de un niño de 13 años de Everett, Massachusetts, que fue arrestado en octubre de 2025 y detenido en Virginia, preguntó a un juez si podía regresar voluntariamente a Brasil. Una familia en Springfield, Massachusetts, se estaba preparando para autodeportarse tras recibir instrucciones de hacerlo en notas adhesivas de ICE, antes de que un juez emitiera una orden temporal de emergencia que les permitió quedarse. El padre fue finalmente detenido en un registro de ICE.

Una mujer de Revere que tiene lazos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue arrestada por ICE en noviembre. Bruna Ferreira comparte un hijo con el hermano de Leavitt, Michael Leavitt. Mientras Ferreira, de nacionalidad brasileña, lucha contra la deportación, su ex la instó a autodeportarse.

Algunas familias han estado haciendo arreglos para la tutela en caso de que los padres sean detenidos o deportados.

Otros arrestados por ICE han sido liberados posteriormente.

El residente de New Hampshire, Fabian Schmidt, fue arrestado en el Aeropuerto Logan de Boston y retenido en el centro de detención Wyatt en Rhode Island durante 2 meses antes de ser liberado y haber regresado a casa. Lucas Segobia, carpintero, está de vuelta en casa en Searsport, Maine, tras ser arrestado por la Patrulla Fronteriza y retenido en Texas. Paul Dama, el gerente de Suya Joint, un restaurante galardonado de África Occidental en Boston, fue liberado tras casi 100 días bajo la custodia de ICE en New Hampshire.

Tyler Russell / Connecticut Public Ambar Santiago-Rojas, de Connecticut Students for a Dream, se arrodilla en New Haven, Connecticut, en julio de 2025, al frente de una fila de estudiantes que llevan cadenas y tienen las manos pintadas de rojo, simulando sangre. Ellos y otros manifestantes se reunieron para exigir el regreso de Esdras, un estudiante de tercer año en Wilbur Cross High School en New Haven. Esdras fue detenido por ICE la semana anterior, mientras se encontraba en su trabajo.

En julio, agentes de ICE detuvieron a un estudiante de secundaria en New Haven, CT, lo que provocó condenas y oposición de sus compañeros, funcionarios locales y defensores de la comunidad. El estudiante fue detenido en Luisiana, pero finalmente pudo impugnar su deportación prevista a Guatemala.

Regresó a casa para asistir a una manifestación de celebración en su comunidad.

Nota: Esta historia puede ser actualizada.

Los siguientes periodistas contribuyeron a esta historia: Ari Snider/Maine Public, Nivani Williams/NEPM, Elizabeth Román/NEPM, Sarah Betancourt/GBH, Peter Hirschfeld/Vermont Public, Liam Elder-Connors/Vermont Public, Alicia Freese/Vermont Public, Lau Guzmán/NHPR, Dan Barrick/NHPR, Roberto Scalese/WBUR, Simón Rios/WBUR, Miriam Wasser/WBUR, Beth Healy/WBUR, Daniela Doncel/Connecticut Public, Jeremy Bernfeld/Ocean State Media, Paul C. Kelly Campos/Ocean State Media, Raquel C. Zaldívar/New England News Collaborative, Cori Princell/New England News Collaborative